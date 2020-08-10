Эксклюзив
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20 июля 2020
Ювелирные изделия компании Graff станут «звездами» онлайн-аукциона Sotheby’s
Фото: Sotheby’s
Усыпанные драгоценными камнями украшения легендарной ювелирной компании Graff, работающей с бриллиантами, должны стать главным экспонатом онлайн-аукциона Sotheby’s, который пройдет в течение недели, начиная с 26 августа.
По словам аукционного дома, на распродаже будет представлена капсульная коллекция, в которой прославляются лучшие черты бренда через параллели с искусством, в частности, через свет и форму.
«Звезды» аукциона - бриллиантовые часы Graff Serpentine в виде змеи с двумя изумрудными глазами, предварительная оценка которых составляет от 500 000 до 600 000 долларов; и колье Galaxy («Галактика») с бриллиантами и рубинами, которое оценивается от 300 000 до 500 000 долларов.
Комментарий Sotheby: «Более 50 лет ювелирный дом Graff представляет одни из самых редких драгоценных камней в мире. Необычайный успех харизматичного и дальновидного основателя этого дома Лоуренса Граффа (Laurence Graff) основан на его врожденном понимании бриллиантов и его настойчивом отношении к идеальным пропорциям огранки, оптимизирующей блеск, цвет и общее качество каждого камня, с которым он работает».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished