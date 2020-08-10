В июле экспорт бриллиантов из Индии упал на 38,85%

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В июле 2020 года экспорт бриллиантов из Индии снизился на 38,85%, до 918,44 млн долларов по сравнению с 1501,97 млн долларов в тот же период в 2019 году, согласно предварительным данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Импорт алмазного сырья в июле снизился на 81,63%, до 230,90 млн долларов по сравнению с 1094,58 млн долларов в июле прошлого года. Экспорт алмазного сырья в июле 2020 года составил 19,10 млн долларов по сравнению с 93,14 млн долларов в июле 2019 года. Импорт бриллиантов увеличился до 271,90 млн долларов в июле 2020 года со 113,93 млн долларов в том же месяце 2019 года.

Экспорт лабораторных алмазов в июле 2020 года составил 38,75 млн долларов против 34,55 долларов в июле 2019 года, увеличившись на 12,18%.

Импорт лабораторных алмазов в июле 2020 года составил 18,11 млн долларов по сравнению с 26,51 млн долларов в июле 2019 года. Импорт лабораторных бриллиантов снизился до 4,15 млн долларов в июле 2020 года по сравнению с 6,90 млн долларов годом ранее.

В течение финансового года экспорт бриллиантов (в апреле-июле 2020 года) снизился на 2720,14 млн долларов до 6706,09 млн долларов в те же месяцы 2019 года, зарегистрировав падение на 46,48%.

Импорт алмазного сырья в апреле-июле 2020 года снизился на 81,63% до 712,55 млн долларов с 4506,54 млн долларов в апреле-июле 2019 года.

Импорт бриллиантов увеличился на 58,77%, до 575,37 млн долларов, за апрель-июль 2020 года по сравнению с 392,60 млн долларов за аналогичный период 2019 года. Экспорт алмазного сырья в апреле-июле 2020 года составил 59,00 млн долларов, что на 81,38% меньше по сравнению 443,79 млн долларов годом ранее.

Экспорт лабораторных бриллиантов за период с апреля по июль 2020 года составил 77,74 млн долларов, что на 23,49% меньше, чем 120,91 млн долларов годом ранее. Импорт лабораторных алмазов в апреле-июле 2020 года составил 58,09 млн долларов против 94,13 млн долларов за аналогичный период 2019 года. Импорт лабораторных бриллиантов снизился до 10,36 млн долларов в апреле-июле 2020 года по сравнению с $ 26,19 млн за апрель-июль 2019 года (снижение на 58,54%).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



