Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
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Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
В июле экспорт бриллиантов из Индии упал на 38,85%
Импорт алмазного сырья в июле снизился на 81,63%, до 230,90 млн долларов по сравнению с 1094,58 млн долларов в июле прошлого года. Экспорт алмазного сырья в июле 2020 года составил 19,10 млн долларов по сравнению с 93,14 млн долларов в июле 2019 года. Импорт бриллиантов увеличился до 271,90 млн долларов в июле 2020 года со 113,93 млн долларов в том же месяце 2019 года.
Экспорт лабораторных алмазов в июле 2020 года составил 38,75 млн долларов против 34,55 долларов в июле 2019 года, увеличившись на 12,18%.
Импорт лабораторных алмазов в июле 2020 года составил 18,11 млн долларов по сравнению с 26,51 млн долларов в июле 2019 года. Импорт лабораторных бриллиантов снизился до 4,15 млн долларов в июле 2020 года по сравнению с 6,90 млн долларов годом ранее.
В течение финансового года экспорт бриллиантов (в апреле-июле 2020 года) снизился на 2720,14 млн долларов до 6706,09 млн долларов в те же месяцы 2019 года, зарегистрировав падение на 46,48%.
Импорт алмазного сырья в апреле-июле 2020 года снизился на 81,63% до 712,55 млн долларов с 4506,54 млн долларов в апреле-июле 2019 года.
Импорт бриллиантов увеличился на 58,77%, до 575,37 млн долларов, за апрель-июль 2020 года по сравнению с 392,60 млн долларов за аналогичный период 2019 года. Экспорт алмазного сырья в апреле-июле 2020 года составил 59,00 млн долларов, что на 81,38% меньше по сравнению 443,79 млн долларов годом ранее.
Экспорт лабораторных бриллиантов за период с апреля по июль 2020 года составил 77,74 млн долларов, что на 23,49% меньше, чем 120,91 млн долларов годом ранее. Импорт лабораторных алмазов в апреле-июле 2020 года составил 58,09 млн долларов против 94,13 млн долларов за аналогичный период 2019 года. Импорт лабораторных бриллиантов снизился до 10,36 млн долларов в апреле-июле 2020 года по сравнению с $ 26,19 млн за апрель-июль 2019 года (снижение на 58,54%).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished