Зимбабве ставит перед собой амбициозную цель по добыче алмазов

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Зимбабве поставила амбициозную цель по добыче алмазов - 12 млн каратов к 2025 году, сообщают государственные СМИ со ссылкой на правительственного чиновника.

Министр по делам шахт и развитию горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил газете The Herald, что недавний ввод в эксплуатацию алмазного рудника компании Anjin в Маранге поможет стране достичь поставленной цели по добыче.

В прошлом году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,1 млн долларов (при средней стоимости алмазов 67,09 доллара за карат), согласно данным, недавно опубликованным Кимберлийским процессом.

К 2023 году Хараре хочет превратить горнодобывающую промышленность из отрасли с оборотом в 3,4 млрд долларов в отрасль с оборотом 12 млрд долларов, из которых 1 млрд долларов должны принести алмазы.

Коалиция гражданского общества, входящая в Кимберлийский процесс (Kimberly Process Civil Society Coalition, KPCSC) заявила в прошлом месяце, что контрабанда алмазов из Зимбабве в Мозамбик растет после закрытия пограничных постов для сдерживания распространения Covid-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



