Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
Вчера
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
Зимбабве ставит перед собой амбициозную цель по добыче алмазов
Министр по делам шахт и развитию горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил газете The Herald, что недавний ввод в эксплуатацию алмазного рудника компании Anjin в Маранге поможет стране достичь поставленной цели по добыче.
В прошлом году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,1 млн долларов (при средней стоимости алмазов 67,09 доллара за карат), согласно данным, недавно опубликованным Кимберлийским процессом.
К 2023 году Хараре хочет превратить горнодобывающую промышленность из отрасли с оборотом в 3,4 млрд долларов в отрасль с оборотом 12 млрд долларов, из которых 1 млрд долларов должны принести алмазы.
Коалиция гражданского общества, входящая в Кимберлийский процесс (Kimberly Process Civil Society Coalition, KPCSC) заявила в прошлом месяце, что контрабанда алмазов из Зимбабве в Мозамбик растет после закрытия пограничных постов для сдерживания распространения Covid-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished