Gemfields продолжает переселение жителей населенных пунктов в районе работ компании Montepuez Ruby Mining

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Gemfields заявила, что добивается «хорошего прогресса» в проекте переселения жителей населенных пунктов, находящихся в районе работ компании Montepuez Ruby Mining (MRM), добывающей рубины в Мозамбике, несмотря на то, что пандемия коронавируса замедлила его осуществление.

Концессия MRM в Мозамбике занимает 340 квадратных километров. На ее территории расположены пять населенных пунктов: Наманхумбир, Нануне, Нсеуэ, Нторо и Мпене.

Gemfields сообщила, что для получения полного доступа к богатым месторождениям было принято решение о перемещении Нторо с согласия местных жителей и многочисленных заинтересованных сторон, с которыми велись консультации.

«В рамках процесса переселения Gemfields провела обширные консультации с жителями Нторо, и в рамках нашего плана действий по переселению мы следовали передовым национальным и международным практикам, чтобы создать новую деревню и построить новые привлекательные дома», - говорится в сообщении компании.

«Эти дома будут открыты, как только завершатся последние шаги и ограничения позволят сельским жителям переехать на новое место жительства», - сообщила компания.

Gemfields заявила, что все 105 жилых домов почти завершены и сейчас проходят проверку назначенной правительством третьей стороной - Центром исследований и развития среды обитания.

MRM, как сообщается, поддерживает связь с местной администрацией, чтобы гарантировать, что земля в новом районе готова для ведения сельского хозяйства.

Рубиновый рудник Монтепуэс (Montepuez) был приостановлен с 22 апреля и откроется в октябре.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



