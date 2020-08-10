Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
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20 июля 2020
Gemfields продолжает переселение жителей населенных пунктов в районе работ компании Montepuez Ruby Mining
Концессия MRM в Мозамбике занимает 340 квадратных километров. На ее территории расположены пять населенных пунктов: Наманхумбир, Нануне, Нсеуэ, Нторо и Мпене.
Gemfields сообщила, что для получения полного доступа к богатым месторождениям было принято решение о перемещении Нторо с согласия местных жителей и многочисленных заинтересованных сторон, с которыми велись консультации.
«В рамках процесса переселения Gemfields провела обширные консультации с жителями Нторо, и в рамках нашего плана действий по переселению мы следовали передовым национальным и международным практикам, чтобы создать новую деревню и построить новые привлекательные дома», - говорится в сообщении компании.
«Эти дома будут открыты, как только завершатся последние шаги и ограничения позволят сельским жителям переехать на новое место жительства», - сообщила компания.
Gemfields заявила, что все 105 жилых домов почти завершены и сейчас проходят проверку назначенной правительством третьей стороной - Центром исследований и развития среды обитания.
MRM, как сообщается, поддерживает связь с местной администрацией, чтобы гарантировать, что земля в новом районе готова для ведения сельского хозяйства.
Рубиновый рудник Монтепуэс (Montepuez) был приостановлен с 22 апреля и откроется в октябре.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished