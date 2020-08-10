Австралийская горнодобывающая компания India Bore Diamond обнаружила алмазы редкой окраски

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Фото: IBDH

Австралийская юниорная алмазодобывающая компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) сообщает в распространенном ею пресс-релизе, что алмазы, добытые на ее проекте в районе алмазного месторождения Эллендейл (Ellendale), обладают чрезвычайно редкой пурпурной или фиолетовой естественной флуоресценцией и могут составлять часть неоткрытой популяции чрезвычайно ценных алмазов на этом месторождении.По данным компании, она обнаружила крупное месторождение аллювиальных алмазов, содержащее камни желтого цвета, а независимые научные исследования этих алмазов показали, что многие из них демонстрируют чрезвычайно редкую и очень привлекательную фиолетовую флуоресценцию в ультрафиолетовом свете.Представитель IBDH Патрик Стрингер (Patrick Stringer) рассказывает: «Пурпурный цвет стал полной неожиданностью и может указывать на то, что поблизости находится новый первичный источник алмазов. Пока что мы знаем, что эти особые алмазы находятся в определенной области, известной как L-канал. У нас есть очень подробное представление об этом месторождении, но мы не ожидали обнаружить, что бриллианты желтого цвета будут флуоресцировать пурпурным».В рамках исследования, проводимого независимой лабораторией Delta Diamond из Перта, изучается природа фиолетовой флуоресценции и характерный чистый желтый цвет алмазов с месторождения Эллендейл. Естественная флуоресценция встречается примерно у 30% алмазов, более 95% из них имеют синий цвет, а желтый и зеленый цвета составляют лишь несколько процентов.Научный сотрудник Delta Diamond Джон Чэпмэн (John Chapman) говорит: «Фиолетовая или пурпурная флуоресценция обычно ассоциируется с голубыми алмазами, поэтому флуоресценция этих желтых бриллиантов с месторождения Эллендейл встречается довольно редко».