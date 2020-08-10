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20 июля 2020
Австралийская горнодобывающая компания India Bore Diamond обнаружила алмазы редкой окраски
Фото: IBDH
Австралийская юниорная алмазодобывающая компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) сообщает в распространенном ею пресс-релизе, что алмазы, добытые на ее проекте в районе алмазного месторождения Эллендейл (Ellendale), обладают чрезвычайно редкой пурпурной или фиолетовой естественной флуоресценцией и могут составлять часть неоткрытой популяции чрезвычайно ценных алмазов на этом месторождении.
По данным компании, она обнаружила крупное месторождение аллювиальных алмазов, содержащее камни желтого цвета, а независимые научные исследования этих алмазов показали, что многие из них демонстрируют чрезвычайно редкую и очень привлекательную фиолетовую флуоресценцию в ультрафиолетовом свете.
Представитель IBDH Патрик Стрингер (Patrick Stringer) рассказывает: «Пурпурный цвет стал полной неожиданностью и может указывать на то, что поблизости находится новый первичный источник алмазов. Пока что мы знаем, что эти особые алмазы находятся в определенной области, известной как L-канал. У нас есть очень подробное представление об этом месторождении, но мы не ожидали обнаружить, что бриллианты желтого цвета будут флуоресцировать пурпурным».
В рамках исследования, проводимого независимой лабораторией Delta Diamond из Перта, изучается природа фиолетовой флуоресценции и характерный чистый желтый цвет алмазов с месторождения Эллендейл. Естественная флуоресценция встречается примерно у 30% алмазов, более 95% из них имеют синий цвет, а желтый и зеленый цвета составляют лишь несколько процентов.
Научный сотрудник Delta Diamond Джон Чэпмэн (John Chapman) говорит: «Фиолетовая или пурпурная флуоресценция обычно ассоциируется с голубыми алмазами, поэтому флуоресценция этих желтых бриллиантов с месторождения Эллендейл встречается довольно редко».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished