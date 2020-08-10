Lucara пересматривает планы и сокращает бюджет на расширение подземного рудника Карове

Сегодня

Программа Lucara по расширению подземного рудника Карове (Karowe) в Ботсване была пересмотрена и сокращена по сравнению с прежним бюджетом в 53 млн долларов на этот год и до конца 2020 года будет сосредоточена на имеющих решающее значение задачах с длительным сроком выполнения.

Как заявила алмазодобывающая компания, это связано с неопределенностью в отношении оценки выручки в 2020 году, хотя недавно объявленное соглашение о поставках с компанией HB, как ожидается, обеспечит регулярный ежемесячный денежный поток на оставшуюся часть года.

«В результате в течение первого полугодия 2020 года 5,6 миллиона долларов было потрачено на деятельность по реализации проекта, включая детальное проектирование и проектные работы, а также на ранние закупки», - говорится в сообщении Lucara.

Запланированная программа капитальных вложений на 2020 год должна была быть в основном сосредоточена на запуске проекта расширения подземного рудника Карове и полностью финансироваться за счет свободного денежного потока, генерируемого производственной деятельностью.

Программа подземного расширения предполагала капитальные затраты в размере 514 млн долларов и была рассчитана на пятилетний период разработки с возможностью гибкой корректировки капитальных затрат в зависимости от рыночных условий.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



