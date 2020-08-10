Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
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Lucara пересматривает планы и сокращает бюджет на расширение подземного рудника Карове
Как заявила алмазодобывающая компания, это связано с неопределенностью в отношении оценки выручки в 2020 году, хотя недавно объявленное соглашение о поставках с компанией HB, как ожидается, обеспечит регулярный ежемесячный денежный поток на оставшуюся часть года.
«В результате в течение первого полугодия 2020 года 5,6 миллиона долларов было потрачено на деятельность по реализации проекта, включая детальное проектирование и проектные работы, а также на ранние закупки», - говорится в сообщении Lucara.
Запланированная программа капитальных вложений на 2020 год должна была быть в основном сосредоточена на запуске проекта расширения подземного рудника Карове и полностью финансироваться за счет свободного денежного потока, генерируемого производственной деятельностью.
Программа подземного расширения предполагала капитальные затраты в размере 514 млн долларов и была рассчитана на пятилетний период разработки с возможностью гибкой корректировки капитальных затрат в зависимости от рыночных условий.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished