Lucapa откладывает выплату долга до 2022 года

Сегодня

Lucapa Diamond подписала соглашение с Equigold и New Azilian, а также с Industrial Development Corporation of South Africa (Корпорацией промышленного развития Южной Африки) об отсрочке выплаты ссуды в 13 млн долларов с 2020 и 2021 годов на 2022 год и далее.

Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что поправки, согласованные всеми кредиторами в отношении предприятий Lucapa, отражают понимание текущей среды, затронутой пандемией COVID-19, и свидетельствуют о решительной поддержке предприятий компании.

«Соглашение о рефинансировании предоставит компании Lucapa и руднику Мотаэ (Mothae) бо́льшую гибкость для работы на алмазных рынках и инвестиционных рынках, затронутых пандемией, а также поддержку для продолжения реализации стратегии компании в отношении ее нишевых высокотехнологичных производств и захватывающих геологоразведочных проектов», - сказал он.

Lucapa заявила, что демонстрация поддержки со стороны ее кредиторов совпадает с «обнадеживающими» результатами разведки кимберлитов в районе Луло и водосборном бассейне Кангидж (Canguige), где сейчас на перерабатывающем заводе началась обработка первых крупнообъемных проб кимберлита из района Луло с участков L071 и L072.

Оконтуривающее бурение и отбор крупнообъемных проб на 14 других наиболее перспективных кимберлитах в пределах водосборного бассейна Кангидж и более обширной долины реки Какуило (Cacuilo) также будут продолжаться в течение 2020 и 2021 годов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



