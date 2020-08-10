Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
Сегодня
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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
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20 июля 2020
Lucapa откладывает выплату долга до 2022 года
Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что поправки, согласованные всеми кредиторами в отношении предприятий Lucapa, отражают понимание текущей среды, затронутой пандемией COVID-19, и свидетельствуют о решительной поддержке предприятий компании.
«Соглашение о рефинансировании предоставит компании Lucapa и руднику Мотаэ (Mothae) бо́льшую гибкость для работы на алмазных рынках и инвестиционных рынках, затронутых пандемией, а также поддержку для продолжения реализации стратегии компании в отношении ее нишевых высокотехнологичных производств и захватывающих геологоразведочных проектов», - сказал он.
Lucapa заявила, что демонстрация поддержки со стороны ее кредиторов совпадает с «обнадеживающими» результатами разведки кимберлитов в районе Луло и водосборном бассейне Кангидж (Canguige), где сейчас на перерабатывающем заводе началась обработка первых крупнообъемных проб кимберлита из района Луло с участков L071 и L072.
Оконтуривающее бурение и отбор крупнообъемных проб на 14 других наиболее перспективных кимберлитах в пределах водосборного бассейна Кангидж и более обширной долины реки Какуило (Cacuilo) также будут продолжаться в течение 2020 и 2021 годов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished