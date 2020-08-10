Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
АЛРОСА: условия для выплаты дивидендов за первое полугодие отсутствуют
«Что касается дивидендов за 1 полугодие 2020 г., то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере 8,3 млрд руб. условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», - говорится в комментарии заместителя генерального директора АЛРОСА Алексея Филипповского к финансовым результатам деятельности компании.
Выручка АЛРОСА во втором квартале сократилась до 10,4 млрд руб. – на 83% кв/кв (-82% г/г) в связи со снижением объемов продаж в каратах на 93% кв/кв (-92% г/г), указывается в сообщении, распространенном в пятницу, 14 августа. Показатель EBITDA1 за второй квартал упал до 0,1 млрд руб. (-100% кв/кв и г/г) на фоне существенного сокращения продаж, что частично было компенсировано оптимизационными инициативами. Чистая прибыль во втором квартале составила 0,3 млрд руб., снизившись на 2,8 млрд руб. кв/кв (-13,2 млрд руб. г/г), что также было связано с существенным падением выручки от продаж. Свободный денежный поток во втором квартале снизился до -30 млрд руб. вследствие снижения операционного денежного потока до -5,6 млрд руб. (-50 млрд руб. кв/кв и 33 млрд руб. г/г). Добыча алмазов в 2020 году прогнозируется компанией на уровне 28-31 млн каратов.
Алексей Филипповский в своем комментарии указывает на признаки восстановления алмазного рынка. «В июне спрос на ювелирные украшения в США был на 1,9% выше значения прошлого года, отмечается рост потребительской активности в Китае, - пишет он. - Также мы видим первые признаки восстановления импорта алмазов в Индию по мере роста экспорта ограненных камней. Пока этот рост удовлетворяется внутренними запасами огранщиков, но, по нашим оценкам, восстановление покупательской активности огранщиков начнется уже в сентябре в преддверии сезонного роста спроса на бриллианты в ноябре-январе. Безусловно, если этот сценарий реализуется, то спрос в любом случае будет пока еще «осторожным». Кроме того, нельзя исключать возможность распространения «второй волны» вируса, которая может внести свои коррективы».