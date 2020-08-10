АЛРОСА: условия для выплаты дивидендов за первое полугодие отсутствуют

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В сообщении о финансовых результатах за второй квартал и первое полугодие 2020 года по МСФО АЛРОСА поставила своих акционеров в известность о том, что выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие не будет.

«Что касается дивидендов за 1 полугодие 2020 г., то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере 8,3 млрд руб. условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», - говорится в комментарии заместителя генерального директора АЛРОСА Алексея Филипповского к финансовым результатам деятельности компании.

Выручка АЛРОСА во втором квартале сократилась до 10,4 млрд руб. – на 83% кв/кв (-82% г/г) в связи со снижением объемов продаж в каратах на 93% кв/кв (-92% г/г), указывается в сообщении, распространенном в пятницу, 14 августа. Показатель EBITDA1 за второй квартал упал до 0,1 млрд руб. (-100% кв/кв и г/г) на фоне существенного сокращения продаж, что частично было компенсировано оптимизационными инициативами. Чистая прибыль во втором квартале составила 0,3 млрд руб., снизившись на 2,8 млрд руб. кв/кв (-13,2 млрд руб. г/г), что также было связано с существенным падением выручки от продаж. Свободный денежный поток во втором квартале снизился до -30 млрд руб. вследствие снижения операционного денежного потока до -5,6 млрд руб. (-50 млрд руб. кв/кв и 33 млрд руб. г/г). Добыча алмазов в 2020 году прогнозируется компанией на уровне 28-31 млн каратов.

Алексей Филипповский в своем комментарии указывает на признаки восстановления алмазного рынка. «В июне спрос на ювелирные украшения в США был на 1,9% выше значения прошлого года, отмечается рост потребительской активности в Китае, - пишет он. - Также мы видим первые признаки восстановления импорта алмазов в Индию по мере роста экспорта ограненных камней. Пока этот рост удовлетворяется внутренними запасами огранщиков, но, по нашим оценкам, восстановление покупательской активности огранщиков начнется уже в сентябре в преддверии сезонного роста спроса на бриллианты в ноябре-январе. Безусловно, если этот сценарий реализуется, то спрос в любом случае будет пока еще «осторожным». Кроме того, нельзя исключать возможность распространения «второй волны» вируса, которая может внести свои коррективы».



