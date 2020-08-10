Эксклюзив
Роман с камнями
Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик. Селихов известен как страстный...
Сегодня
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
39-й Всемирный алмазный конгресс намечен на 14-15 сентября в виртуальном формате
Исполняющий обязанности президента WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал по этому поводу: «Хотя мы все уже привыкли проводить встречи и вебинары в Интернете, конгресс в таком формате будет проведен впервые. Это будет особенно важная встреча в то время, когда мировая алмазная промышленность переживает кризис из-за пандемии. Конгресс позволит нам обсудить все критические вопросы, затрагивающие нашу отрасль, и услышать мнение участников алмазной отрасли со всего мира».
Президент IDMA Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden) отметил: «Кризис с коронавирусом только усугубил фундаментальные проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль. Теперь еще более важно собраться всем участникам индустрии и вместе поработать над поиском новых путей вперед».
Как подчеркнули оба лидера, они надеются, что посещаемость виртуального конгресса будет высокой, особенно с учетом того, что онлайн-формат обеспечит удобное участие из офисов и домов делегатов.
39-й Всемирный алмазный конгресс, проводимое раз в два года WFDB и IDMA, изначально планировалось провести в Гонконге в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он был переведен в цифровой формат.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished