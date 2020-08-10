39-й Всемирный алмазный конгресс намечен на 14-15 сентября в виртуальном формате

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Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) объявили, что следующий Всемирный алмазный конгресс состоится в виртуальном формате 14-15 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности президента WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал по этому поводу: «Хотя мы все уже привыкли проводить встречи и вебинары в Интернете, конгресс в таком формате будет проведен впервые. Это будет особенно важная встреча в то время, когда мировая алмазная промышленность переживает кризис из-за пандемии. Конгресс позволит нам обсудить все критические вопросы, затрагивающие нашу отрасль, и услышать мнение участников алмазной отрасли со всего мира».

Президент IDMA Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden) отметил: «Кризис с коронавирусом только усугубил фундаментальные проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль. Теперь еще более важно собраться всем участникам индустрии и вместе поработать над поиском новых путей вперед».

Как подчеркнули оба лидера, они надеются, что посещаемость виртуального конгресса будет высокой, особенно с учетом того, что онлайн-формат обеспечит удобное участие из офисов и домов делегатов.

39-й Всемирный алмазный конгресс, проводимое раз в два года WFDB и IDMA, изначально планировалось провести в Гонконге в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он был переведен в цифровой формат.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



