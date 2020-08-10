Эксклюзив

Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19

Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...

10 августа 2020

Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом

Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...

03 августа 2020

Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...

27 июля 2020

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

20 июля 2020

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

13 июля 2020

Forevermark запускается в Новой Зеландии

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Новости
Forevermark, бриллиантовый бренд De Beers Group, объявил о запуске своих коллекций в трех магазинах Новой Зеландии. В партнерстве с Partridge Jewelers и с упором на высококачественную коллекцию Black Label ювелирные изделия Forevermark будут доступны в магазинах Partridge Jewelers в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче, говорится в пресс-релизе De Beers Group.
Официальный запуск будет поддержан маркетинговой кампанией, которая будет включать в себя печатные и цифровые рекламные материалы, а также наружную рекламу. Благодаря этому шагу общее количество стран, в которых доступны изделия Forevermark, достигло 35.
Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор Forevermark, так прокомментировала данное событие: «Это захватывающий момент в истории Forevermark. Сотрудничая с одной из старейших и наиболее уважаемых семейных ювелирных сетей Новой Зеландии, мы надеемся на долгое и успешное будущее в этой стране, чтобы донести взятый на себя брендом Forevermark обет предлагать в Новой Зеландии красивые и редкие бриллианты, полученные из ответственных источников».
Грант Партридж (Grant Partridge), директор Partridge Jewelers, сказал: «Partridge Jewelers удовлетворяет потребности новозеландцев в превосходных бриллиантах на протяжении шести поколений. Для нас большая честь быть назначенными компанией Forevermark ее эксклюзивным представителем в Новой Зеландии по продаже самых потрясающих бриллиантов. Поскольку они намного лучше остальных, мы теперь еще больше уверены в своей способности поставлять лучшие бриллианты нашим уважаемым клиентам».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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