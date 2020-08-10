Forevermark запускается в Новой Зеландии

Сегодня

Forevermark, бриллиантовый бренд De Beers Group, объявил о запуске своих коллекций в трех магазинах Новой Зеландии. В партнерстве с Partridge Jewelers и с упором на высококачественную коллекцию Black Label ювелирные изделия Forevermark будут доступны в магазинах Partridge Jewelers в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче, говорится в пресс-релизе De Beers Group.

Официальный запуск будет поддержан маркетинговой кампанией, которая будет включать в себя печатные и цифровые рекламные материалы, а также наружную рекламу. Благодаря этому шагу общее количество стран, в которых доступны изделия Forevermark, достигло 35.

Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор Forevermark, так прокомментировала данное событие: «Это захватывающий момент в истории Forevermark. Сотрудничая с одной из старейших и наиболее уважаемых семейных ювелирных сетей Новой Зеландии, мы надеемся на долгое и успешное будущее в этой стране, чтобы донести взятый на себя брендом Forevermark обет предлагать в Новой Зеландии красивые и редкие бриллианты, полученные из ответственных источников».

Грант Партридж (Grant Partridge), директор Partridge Jewelers, сказал: «Partridge Jewelers удовлетворяет потребности новозеландцев в превосходных бриллиантах на протяжении шести поколений. Для нас большая честь быть назначенными компанией Forevermark ее эксклюзивным представителем в Новой Зеландии по продаже самых потрясающих бриллиантов. Поскольку они намного лучше остальных, мы теперь еще больше уверены в своей способности поставлять лучшие бриллианты нашим уважаемым клиентам».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



