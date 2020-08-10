Продажи ювелирных изделий с бриллиантами, вероятно, вырастут в предстоящий праздничный сезон - De Beers

Сегодня

Согласно исследованию, проведенному компанией De Beers, намерение приобрести украшения с бриллиантами во время предстоящего праздничного сезона выразили многие люди на всех рынках.

В сообщении компании об исследовании отмечается, что около 60% опрошенных в Соединенных Штатах мужчин заявили, что они намерены покупать украшения с бриллиантами для своих близких, в то время как почти треть женщин намерены покупать бриллианты для себя.

В Китае и Индии более 80% мужчин и женщин были весьма или весьма склонны покупать ювелирные изделия с бриллиантами для своих близких или для себя.

«Это исследование, проведенное на трех крупнейших потребительских рынках по продаже бриллиантов, дает возможность ритейлерам ювелирных изделий с этими драгоценными камнями сделать ряд важных выводов в период, когда мы вступаем в ключевой сезон продаж в конце года», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), поделившись своими мыслями во время своего основного выступления на виртуальном форуме Luxury by JCK.

«Несмотря на то, что это ясно демонстрирует, что стремление потребителей к бриллиантам так же сильно, как и когда-либо, коммуникация с потребителями в праздничные дни должна быть сосредоточена на силе бриллиантов, по своей сути являющихся прекрасными чудесами природы, чтобы передать эмоциональный смысл, благодарность близким и выражение самоуважения - все это приносит радость и позитив в то время, когда это крайне необходимо», - отметил он.

Компания De Beers заявила, что на всех рынках потребительский интерес тяготеет к классическим вещам, при этом основным предпочтением являются простые одиночные бриллианты, вставленные в ювелирные украшения.

Однако часть потребителей - в основном те, кто располагает высокими семейными доходами и почувствовал, что их жизнь возвращается в нормальное русло - была больше заинтересована в экспериментах с покупками, выходящих за рамки классического дизайна, проявляя больший интерес к брендам ювелирных изделий с бриллиантами.

В исследовании, в ходе которого было опрошено 2800 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 65 лет с семейным доходом не менее 75000 долларов в США, а также мужчин и женщин из аналогичной демографической группы в Китае и Индии, был рассмотрен ряд потребительских показателей, том числе то, как потребители себя чувствуют в текущих условиях, их планы подарков на праздники и предпочтения по взаимодействию с брендами и розничными торговцами в ближайшие месяцы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



