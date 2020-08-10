Алмазная промышленность ЮАР успешно противостоит распространению COVID-19

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Согласно сообщениям местных СМИ, алмазная промышленность в Южной Африке успешно справляется с пандемией COVID-19.

Как сообщает Mining Weekly, председатель Южноафриканской организации производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO) Герт ван Никерк (Gert van Niekerk) заявил, что ее члены хорошо адаптировались к вызовам в нынешних обстоятельствах.

На данный момент алмазодобывающая промышленность Южной Африки зарегистрировала три случая заболевания коронавирусом, и все заболевшие полностью выздоровели.

Ван Никерк сказал, что SADPO работает с департаментами минеральных ресурсов, энергетики и окружающей среды, лесного и рыбного хозяйства над тем, чтобы изменить правила, касающиеся положений о финансировании и планов управления окружающей средой, с целью упрощения процедуры выдачи разрешений на работу рудников и предоставления прав на геологоразведку для небольших разработок карьерного типа.

Вместе с тем он сказал, что алмазный рынок находится в депрессии из-за невозможности для международных компаний совершать поездки в Южную Африку для покупки алмазов.

Ван Никерк также осудил низкие цены на алмазы на местном уровне. «В эти трудные времена мы должны быть уверены в том, что наша продукция выставляется как можно более широко в маркетинговых целях, и одновременно избегать ненужных случайных сделок», - сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



