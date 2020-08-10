Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
GJEPC организует первую встречу продавцов и покупателей в виртуальном формате
Виртуальная встреча покупателей и продавцов состоится 27 и 28 августа 2020 года. Ожидается, что в ней примут участие покупатели из Австралии, Бангладеш, Китая, Колумбии, Европы, Ближнего Востока, России, СНГ, Южной Африки, Южной Азии, Великобритании и США.
Виртуальный формат предоставит индийским производителям ювелирных изделий возможность продемонстрировать коллекции бриллиантов покупателям со всего мира, тем самым продолжив развивать динамику торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями.
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал по этому поводу: «Спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия медленно восстанавливается на таких рынках, как США и Китай, а также в других частях мира. Нам нужно убедиться, что мы дотягиваемся до этих покупателей и выполняем их требования. Пришло время исследовать цифровой мир и наилучшим образом использовать его, чтобы продемонстрировать наши продукты через виртуальную среду и помочь покупателям принимать обоснованные решения. Совет всегда верит в то, что нужно идти впереди, и поэтому запланировал провести эту виртуальную встречу продавцов и покупателей с предложением неоправленных бриллиантов 27-28 августа 2020 года. Мы намерены продолжить проведение таких встреч с предложением цветных драгоценных камней, бижутерии, украшений с бриллиантами, украшений из золота и платины и другой продукции. Я надеюсь, что при поддержке экспонентов и покупателей встреча пройдет успешно».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished