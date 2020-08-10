GJEPC организует первую встречу продавцов и покупателей в виртуальном формате

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Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) впервые проводит встречу покупателей и продавцов в виртуальном формате на фоне продолжающейся пандемии Covid-19.

Виртуальная встреча покупателей и продавцов состоится 27 и 28 августа 2020 года. Ожидается, что в ней примут участие покупатели из Австралии, Бангладеш, Китая, Колумбии, Европы, Ближнего Востока, России, СНГ, Южной Африки, Южной Азии, Великобритании и США.

Виртуальный формат предоставит индийским производителям ювелирных изделий возможность продемонстрировать коллекции бриллиантов покупателям со всего мира, тем самым продолжив развивать динамику торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями.

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал по этому поводу: «Спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия медленно восстанавливается на таких рынках, как США и Китай, а также в других частях мира. Нам нужно убедиться, что мы дотягиваемся до этих покупателей и выполняем их требования. Пришло время исследовать цифровой мир и наилучшим образом использовать его, чтобы продемонстрировать наши продукты через виртуальную среду и помочь покупателям принимать обоснованные решения. Совет всегда верит в то, что нужно идти впереди, и поэтому запланировал провести эту виртуальную встречу продавцов и покупателей с предложением неоправленных бриллиантов 27-28 августа 2020 года. Мы намерены продолжить проведение таких встреч с предложением цветных драгоценных камней, бижутерии, украшений с бриллиантами, украшений из золота и платины и другой продукции. Я надеюсь, что при поддержке экспонентов и покупателей встреча пройдет успешно».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



