Эксклюзив

Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19

Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...

10 августа 2020

Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом

Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...

03 августа 2020

Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...

27 июля 2020

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

20 июля 2020

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

13 июля 2020

Рудник Луло компании Lucapa: каждый день и каждый месяц новые рекорды по добыче алмазов

Сегодня
Новости
На аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, на 40% принадлежащем компании Lucapa Diamond, в июле этого года был достигнут новый рекорд добычи алмазов за месяц - 3462 карата, почти сразу же за которым последовал новый дневной рекорд в 463 карата, достигнутый в начале августа.
Предыдущий рекорд дневной добычи был установлен, когда в начале февраля 2016 года на участке горной добычи 08 был извлечен алмаз, названный «Камень 4 февраля» весом 404 карата, крупнейший зарегистрированный алмаз Анголы.
Как заявила эта юниорная компания, такие «отличные результаты» были достигнуты благодаря добыче гравия на участке 06 в сочетании с недавно увеличенным парком землеройных машин.
Lucapa сообщила, что завершено извлечение двух крупнообъемных проб на участке L071 в рамках ее программы отбора образцов кимберлита.
Подрядчик по автодорожным перевозкам с тех пор начал и завершил транспортировку около 4000 тонн кимберлитового материала с участка L071 в зону складирования завода и начал транспортировку недавно извлеченных образцов кимберлита с участка L072.
Lucapa сообщила, что транспортировка кимберлитового материала с участка L072 в зону складирования завода будет завершена на этой неделе, после чего материал из кимберлитовых образцов с участков L071 и L072 будет обработан по отдельности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished