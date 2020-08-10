Рудник Луло компании Lucapa: каждый день и каждый месяц новые рекорды по добыче алмазов

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На аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, на 40% принадлежащем компании Lucapa Diamond, в июле этого года был достигнут новый рекорд добычи алмазов за месяц - 3462 карата, почти сразу же за которым последовал новый дневной рекорд в 463 карата, достигнутый в начале августа.

Предыдущий рекорд дневной добычи был установлен, когда в начале февраля 2016 года на участке горной добычи 08 был извлечен алмаз, названный «Камень 4 февраля» весом 404 карата, крупнейший зарегистрированный алмаз Анголы.

Как заявила эта юниорная компания, такие «отличные результаты» были достигнуты благодаря добыче гравия на участке 06 в сочетании с недавно увеличенным парком землеройных машин.

Lucapa сообщила, что завершено извлечение двух крупнообъемных проб на участке L071 в рамках ее программы отбора образцов кимберлита.

Подрядчик по автодорожным перевозкам с тех пор начал и завершил транспортировку около 4000 тонн кимберлитового материала с участка L071 в зону складирования завода и начал транспортировку недавно извлеченных образцов кимберлита с участка L072.

Lucapa сообщила, что транспортировка кимберлитового материала с участка L072 в зону складирования завода будет завершена на этой неделе, после чего материал из кимберлитовых образцов с участков L071 и L072 будет обработан по отдельности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



