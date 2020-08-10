Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Рудник Луло компании Lucapa: каждый день и каждый месяц новые рекорды по добыче алмазов
Предыдущий рекорд дневной добычи был установлен, когда в начале февраля 2016 года на участке горной добычи 08 был извлечен алмаз, названный «Камень 4 февраля» весом 404 карата, крупнейший зарегистрированный алмаз Анголы.
Как заявила эта юниорная компания, такие «отличные результаты» были достигнуты благодаря добыче гравия на участке 06 в сочетании с недавно увеличенным парком землеройных машин.
Lucapa сообщила, что завершено извлечение двух крупнообъемных проб на участке L071 в рамках ее программы отбора образцов кимберлита.
Подрядчик по автодорожным перевозкам с тех пор начал и завершил транспортировку около 4000 тонн кимберлитового материала с участка L071 в зону складирования завода и начал транспортировку недавно извлеченных образцов кимберлита с участка L072.
Lucapa сообщила, что транспортировка кимберлитового материала с участка L072 в зону складирования завода будет завершена на этой неделе, после чего материал из кимберлитовых образцов с участков L071 и L072 будет обработан по отдельности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished