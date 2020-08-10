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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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13 июля 2020
GIA будет указывать конкретные классы цвета и чистоты для искусственных бриллиантов
Сьюзан Жак (Susan Jacques), президент и главный исполнительный директор GIA, сказала по этому поводу: «Сегодня природные и выращенные в лаборатории бриллианты сосуществуют, что приемлемо как для потребителей, так и для торговли. Мы считаем, что рост использования искусственных бриллиантов расширит общий рынок бриллиантов и привлечет новых клиентов. Обеспечение доверия потребителей к надежным, независимым и авторитетным отчетам GIA о классификации всех бриллиантов приносит пользу обществу и всей отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий».
Запущенная в начале четвертого квартала 2020 года новая услуга для выращенных в лаборатории бриллиантов будет включать в себя оценку 4C, диаграмму чистоты и диаграмму пропорций для камней от 0,15 карата до 1,99 карата.
Отчет также будет включать в себя определенный цвет и степень чистоты. На все искусственные бриллианты будут нанесены лазерные надписи с номером отчета GIA и словами «выращенный в лаборатории», чтобы потребители могли четко дифференцировать продукт и полностью понимать свои покупки.
Хотя плата за новые услуги по классификации искусственных бриллиантов будет такой же, как и текущая плата за услуги по оценке природных бриллиантов, отчеты для выращенных в лаборатории бриллиантов будут выпускаться только в цифровом формате. Все отчеты по выращенным в лаборатории бриллиантам будут по-прежнему содержать заявление о том, что оцененный камень мог быть обработан после выращивания для изменения его цвета.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished