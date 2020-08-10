Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
ABN Amro прекращает финансировать торговлю и товарные операции
Это приведет к прекращению присутствия ABN в США, Азии, Австралии и Бразилии, за исключением клиринга, и касается около 45% клиентских кредитов корпоративного банка на сумму 29 млрд долларов.
Банк также сообщил, что около 800 сотрудников потеряют работу, поскольку в ближайшие три-четыре года операции будут свернуты.
Роберт Сваак (Robert Swaak), генеральный директор, сказал в связи с этим: «Мы будем обслуживать клиентов в тех сегментах, где мы можем достичь масштаба, поэтому мы сосредоточимся на Нидерландах и северо-западной части Европы, где мы будем инвестировать и расти».
Несколько других европейских банков в последние месяцы переосмыслили свои операции по финансированию торговли и товарного оборота, в том числе Natixis и BNP Paribas, пострадавшие из-за потерь в торговле энергоносителями и стремления сосредоточить больше внимания на инициативах расширения сферы финансирования экологии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished