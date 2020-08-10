ABN Amro прекращает финансировать торговлю и товарные операции

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Голландский банк ABN Amro объявил сегодня, что его инвестиционный банк прекратит все операции по финансированию торговли и товарного оборота. По сообщениям СМИ, деятельность банка будет сосредоточена исключительно на северо-западном регионе Европы и клиринговой деятельности для снижения рисков.

Это приведет к прекращению присутствия ABN в США, Азии, Австралии и Бразилии, за исключением клиринга, и касается около 45% клиентских кредитов корпоративного банка на сумму 29 млрд долларов.

Банк также сообщил, что около 800 сотрудников потеряют работу, поскольку в ближайшие три-четыре года операции будут свернуты.

Роберт Сваак (Robert Swaak), генеральный директор, сказал в связи с этим: «Мы будем обслуживать клиентов в тех сегментах, где мы можем достичь масштаба, поэтому мы сосредоточимся на Нидерландах и северо-западной части Европы, где мы будем инвестировать и расти».

Несколько других европейских банков в последние месяцы переосмыслили свои операции по финансированию торговли и товарного оборота, в том числе Natixis и BNP Paribas, пострадавшие из-за потерь в торговле энергоносителями и стремления сосредоточить больше внимания на инициативах расширения сферы финансирования экологии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



