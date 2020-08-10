Lucara расхваливает сделку на поставку алмазов компании HB

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Lucara Diamond, которая полностью владеет рудником Карове (Karowe) в Ботсване, превозносит заключение сделки на поставку алмазного сырья компании HB, которая, как ожидается, приведет к снижению ценовых скидок и увеличению денежного потока.

По словам горнодобывающей компании, алмазы весом 10,8 карата и выше, которые составляют около 70% ее выручки, будут проданы в соответствии с соглашением о поставках с HB в 2020 году.

Остальная часть продукции будет продана посредством традиционного тендера либо лично, например, на торговой встрече в Антверпене в Бельгии, либо через свою платформу Clara, использующую технологию блокчейна.

Согласно сообщению MiningMx, исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) заявила во вторник во время телефонной конференции по вопросам инвестиций после публикации результатов компании за второй квартал, что нынешний тендерный механизм, с помощью которого алмазодобывающие компании продавали алмазное сырье производителям, «сломан».

«Растет понимание того, что процесс продаж должен будет эволюционировать», - сказала она, ссылаясь на заявление Anglo American от 30 июля о реструктуризации De Beers из-за давления, испытываемого среди прочего из-за пандемии коронавируса.

В соответствии с соглашением о продаже с HB, покупная цена, уплачиваемая за алмазы Lucara весом 10,8 карата и выше, будет основана на предполагаемом результате огранки алмазов в бриллианты с «повышающей корректировкой», выплачиваемой на основании фактически достигнутых после этого продаж бриллиантов за вычетом комиссии и затрат на производство.

Томас сказала, что, поскольку «понижающих корректировок» нет, цены HB на алмазное сырье Lucara будут характеризоваться определенным консерватизмом, но осуществляемые раз в два месяца платежи через 60 дней после передачи продукции помогут «сгладить» денежный поток.

Lucara уже получила депозит в размере 13,5 млн долларов в качестве частичной оплаты за алмазы весом +10,8 карата и выше, поставленные HB в соответствии с новым соглашением о продаже.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, выручка алмазодобывающей компании от продажи 155 158 каратов алмазов, добытых на месторождении Карове, составила 41,6 млн долларов (268 долларов за карат).

Однако Lucara зафиксировала чистый убыток в размере 13,9 млн долларов за второй квартал 2020 года, что привело к убытку в 0,04 доллара на акцию за квартал.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



