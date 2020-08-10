Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
В сентябре AWDC и IDI проведут вторую торговую онлайн-выставку бриллиантов
«Из-за коронавируса почти все торговые ярмарки и возможности для покупок в этом году уже были отложены или отменены. Традиционно сентябрь является важным месяцем в календаре отрасли, и, поскольку сентябрьская выставка в Гонконге была перенесена на более поздний срок, мы решили организовать вторую выставку, которая позволит покупать и продавать бриллианты, не выходя из собственного офиса», - говорится в сообщении AWDC по поводу предстоящего мероприятия.
Эта виртуальная выставка будет посвящена только природным бриллиантам. Чтобы сделать работу трейдеров и дилеров более удобной, организаторы добавили в программное обеспечение этой торговой платформы целый ряд новшеств, облегчающих поиск и оценку камней.
С экспонентов взимается номинальная плата, которая составляет лишь небольшую часть стоимости участия в других онлайн-выставках или реальных выставках, а взамен они получают выход на потенциальных покупателей со всего мира.
«Красота этой онлайн-выставки заключается в возможности сравнивать цены и качество в прозрачной среде при работе с надежными поставщиками», - отмечает AWDC.