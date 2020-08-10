В сентябре AWDC и IDI проведут вторую торговую онлайн-выставку бриллиантов

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«Безвирусная» выставка, которую совместно организуют Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и Израильский институт алмазов (Israeli Diamond Institute, IDI) пройдет с 14 по 17 сентября на торговой платформе Virtual Diamond Boutique («Виртуальный алмазный бутик»).

«Из-за коронавируса почти все торговые ярмарки и возможности для покупок в этом году уже были отложены или отменены. Традиционно сентябрь является важным месяцем в календаре отрасли, и, поскольку сентябрьская выставка в Гонконге была перенесена на более поздний срок, мы решили организовать вторую выставку, которая позволит покупать и продавать бриллианты, не выходя из собственного офиса», - говорится в сообщении AWDC по поводу предстоящего мероприятия.

Эта виртуальная выставка будет посвящена только природным бриллиантам. Чтобы сделать работу трейдеров и дилеров более удобной, организаторы добавили в программное обеспечение этой торговой платформы целый ряд новшеств, облегчающих поиск и оценку камней.

С экспонентов взимается номинальная плата, которая составляет лишь небольшую часть стоимости участия в других онлайн-выставках или реальных выставках, а взамен они получают выход на потенциальных покупателей со всего мира.

«Красота этой онлайн-выставки заключается в возможности сравнивать цены и качество в прозрачной среде при работе с надежными поставщиками», - отмечает AWDC.





