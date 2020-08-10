Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
10 августа 2020
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Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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13 июля 2020
Petra отложила публикацию аудированной финансовой отчетности
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании дает зарегистрированным на бирже компаниям дополнительные два месяца для публикации своей аудированной финансовой отчетности во время кризиса COVID-19.
Petra Diamonds отметила, что это облегчение поможет компании в подготовке и завершении ее аудированной финансовой отчетности в период, когда она преодолевает беспрецедентные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, которая по-прежнему накладывает ограничения на ее бизнес и проверку результатов ее деятельности.
«Это также позволит акционерам компании получить более полную информацию о событиях в стратегическом обзоре, который в настоящее время проводится с целью оценки оптимальной долгосрочной структуры капитала для бизнеса», - говорится в заявлении Petra Diamonds.
Алмазодобывающая компания сообщила также, что перенесет свое ежегодное общее собрание на 17 декабря 2020 года.
Petra Diamonds, у которой есть шахты в Южной Африке и Танзании, недавно выставила себя на продажу, предложив купить свой бизнес и активы целиком или по частям.
Такое решение последовало за стратегическим обзором компании, цель которого состояла в том, чтобы найти способы погасить долг в 650 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished