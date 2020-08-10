Petra отложила публикацию аудированной финансовой отчетности

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Petra Diamonds, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже, получила от Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (UK Financial Conduct Authority, FCA) временное разрешение перенести на 17 ноября 2020 года публикацию аудированной финансовой отчетности за финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2020 года. Это также применимо к годовому отчету и счетам компании за 2020 финансовый год.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании дает зарегистрированным на бирже компаниям дополнительные два месяца для публикации своей аудированной финансовой отчетности во время кризиса COVID-19.

Petra Diamonds отметила, что это облегчение поможет компании в подготовке и завершении ее аудированной финансовой отчетности в период, когда она преодолевает беспрецедентные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, которая по-прежнему накладывает ограничения на ее бизнес и проверку результатов ее деятельности.

«Это также позволит акционерам компании получить более полную информацию о событиях в стратегическом обзоре, который в настоящее время проводится с целью оценки оптимальной долгосрочной структуры капитала для бизнеса», - говорится в заявлении Petra Diamonds.

Алмазодобывающая компания сообщила также, что перенесет свое ежегодное общее собрание на 17 декабря 2020 года.

Petra Diamonds, у которой есть шахты в Южной Африке и Танзании, недавно выставила себя на продажу, предложив купить свой бизнес и активы целиком или по частям.

Такое решение последовало за стратегическим обзором компании, цель которого состояла в том, чтобы найти способы погасить долг в 650 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





