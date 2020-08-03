Выручка Lucara в первом полугодии резко упала

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Выручка Lucara Diamond за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составила 41,6 млн долларов или 268 долларов за карат от продажи 155 158 каратов алмазов, добытых на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

Согласно сообщению Lucara Diamond, ее выручка уменьшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда она составила 91,2 млн долларов при продаже 196 989 каратов алмазного сырья по средней цене 463 доллара за карат.

Снижение выручки в значительной степени связано с переносом реализации произведенных во втором квартале алмазов весом свыше 10,8 карата на третий квартал 2020 года в соответствии с новым соглашением о поставках с компанией HB.

Алмазы массой свыше 10,8 карата, которые приносят около 70% выручки Lucara Diamond, будут проданы в соответствии с недавно объявленным соглашением с HB о поставках на 2020 год.

Закупочная цена, уплачиваемая за алмазы Lucara Diamond весом свыше 10,8 карата, будет основана на предполагаемом результате огранки алмазов в бриллианты с учетом действительной наценки, выплаченной в ходе состоявшихся затем продаж бриллиантов, за вычетом комиссии и затрат на производство.

Согласно Lucara Diamond, этот механизм ценообразования, как ожидается, обеспечит регулярный денежный поток начиная с третьего квартала года.

Lucara Diamond получила депозит в размере 13,5 млн долларов в качестве частичной оплаты за алмазы весом свыше 10,8 карата, поставленных компании HB в соответствии с новым соглашением о продаже.

Lucara Diamond получила 7,5 млн долларов от продажи 68 979 каратов алмазов во втором квартале 2020 года по сравнению с 42,5 млн долларов от продажи 101 931 карата алмазов в предыдущем году.

Во втором квартале в Антверпене и через платформу Clara были проданы только камни размером менее 10,8 карата.

Во втором квартале средняя цена продаж составила 109 долларов за карат против 417 долларов за карат годом ранее.

«Достигнутая во втором квартале 2020 года цена на камни размером менее 10,8 карата отражает общее снижение цен на сырье на рынке», - говорится в сообщении Lucara Diamond.

Lucara Diamond зафиксировала чистый убыток в размере 13,9 млн долларов за второй квартал 2020 года, в результате чего убыток на акцию за квартал составил 0,04 доллара.

Компания заявила, что оценка полного влияния COVID-19 на ее деятельность и перспектив производства на 2020 год остается крайне неопределенной, в связи с чем она приостанавливает действие своего прогноза на 2020 год до дальнейшего уведомления.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



