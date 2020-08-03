Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
Вчера
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Поддержка Dunebridge Worldwide помогла алмазодобытчику остаться на плаву
Однако компания Dunebridge Worldwide, являющаяся акционером Mountain Province Diamonds, протянула руку помощи, купив почти всю продукцию. Бо́льшая часть поступлений от продажи алмазного сырья компанией Mountain Province Diamonds пришлась на компанию Dunebridge Worldwide, зарегистрированную на Багамах и принадлежащую ирландскому миллиардеру Дермоту Десмонду (Dermot Desmond).
Сообщается, что Dunebridge Worldwide согласилась купить алмазов на сумму около 50 млн долларов по рыночным ценам, а также выплатить Mountain Province Diamonds свою долю прибыли.
Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds, сказал: «Соглашение с Dunebridge Worldwide предоставило компании жизненно важный канал ликвидности. Мы считаем, что рынок начнет улучшаться позже в третьем квартале этого года и укрепится с началом основного розничного сезона к концу года и в 2021 году».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished