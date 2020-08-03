Поддержка Dunebridge Worldwide помогла алмазодобытчику остаться на плаву

Сегодня

Канадская горнодобывающая компания Mountain Province Diamonds со штаб-квартирой в Торонто сообщила об убытках в размере 21,8 млн долларов во втором квартале, поскольку COVID-19 резко снизил спрос. Во втором квартале алмазодобытчику не удалось что-либо продать.

Однако компания Dunebridge Worldwide, являющаяся акционером Mountain Province Diamonds, протянула руку помощи, купив почти всю продукцию. Бо́льшая часть поступлений от продажи алмазного сырья компанией Mountain Province Diamonds пришлась на компанию Dunebridge Worldwide, зарегистрированную на Багамах и принадлежащую ирландскому миллиардеру Дермоту Десмонду (Dermot Desmond).

Сообщается, что Dunebridge Worldwide согласилась купить алмазов на сумму около 50 млн долларов по рыночным ценам, а также выплатить Mountain Province Diamonds свою долю прибыли.

Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds, сказал: «Соглашение с Dunebridge Worldwide предоставило компании жизненно важный канал ликвидности. Мы считаем, что рынок начнет улучшаться позже в третьем квартале этого года и укрепится с началом основного розничного сезона к концу года и в 2021 году».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



