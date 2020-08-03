Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
Вчера
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Радиопрограмма компании Endiama, рассказывающая о работе алмазной отрасли
Провинция Южная Лунда богата алмазами, и здесь находится рудник Катока (Catoca), на котором добывается основная часть алмазов Анголы.
«Эта радиопрограмма - важный шаг», - заявил руководитель Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) в интервью журналу Angola Mining Weekly. Он сказал, что радиопередача, получившая название «Голос шахтера», направлена на ознакомление граждан с деятельностью горнодобывающих компаний и их социальным воздействием на местные сообщества.
Радиопередача также будет транслироваться в Северной Лунде, еще одной алмазодобывающей провинции Анголы.
Ангольская полиция недавно конфисковала 462 алмаза в Северной Лунде в рамках операции «Прозрачность». Операция была начата в декабре 2018 года с целью борьбы с незаконной добычей алмазов, административными правонарушениями и нелегальной иммиграцией.
В период с января по июнь этого года Ангола произвела 3 млн каратов алмазов, что на 40% меньше по сравнению с 5 млн каратов годом ранее. Падение было связано с последствиями пандемии коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished