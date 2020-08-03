Радиопрограмма компании Endiama, рассказывающая о работе алмазной отрасли

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Государственная алмазная компания Анголы Endiama в этом месяце транслировала радиопрограмму, направленную на ознакомление жителей провинции Южная Лунда с деятельностью алмазной отрасли.

Провинция Южная Лунда богата алмазами, и здесь находится рудник Катока (Catoca), на котором добывается основная часть алмазов Анголы.

«Эта радиопрограмма - важный шаг», - заявил руководитель Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) в интервью журналу Angola Mining Weekly. Он сказал, что радиопередача, получившая название «Голос шахтера», направлена на ознакомление граждан с деятельностью горнодобывающих компаний и их социальным воздействием на местные сообщества.

Радиопередача также будет транслироваться в Северной Лунде, еще одной алмазодобывающей провинции Анголы.

Ангольская полиция недавно конфисковала 462 алмаза в Северной Лунде в рамках операции «Прозрачность». Операция была начата в декабре 2018 года с целью борьбы с незаконной добычей алмазов, административными правонарушениями и нелегальной иммиграцией.

В период с января по июнь этого года Ангола произвела 3 млн каратов алмазов, что на 40% меньше по сравнению с 5 млн каратов годом ранее. Падение было связано с последствиями пандемии коронавируса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished