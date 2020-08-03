Из-за коронавируса экспорт алмазов из Ботсваны во втором квартале упал на 68%

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Согласно новостным сообщениям, экспорт алмазного сырья из Ботсваны упал на 68% во втором квартале этого года из-за хаоса, который продолжает сеять коронавирус.

Агентство Reuters со ссылкой на центральный банк страны заявило, что в мае экспорта алмазного сырья не было, а в июне было экспортировано алмазов на сумму всего 20 млн долларов.

На алмазный бизнес повлияли введенные по всему миру ограничения на поездки с целью сдержать распространения вируса.

Ботсвана закрыла свои границы в марте и ввела общенациональный режим самоизоляции, который был отменен только к концу мая.

Экспорт алмазов компанией Debswana, совместным предприятием правительства Ботсваны и De Beers, во втором квартале 2020 года упал до 293 млн долларов с 916 млн долларов годом ранее. Алмазы составляют около 70% экспорта Ботсваны.

Ожидается, что в стране будет сохраняться дефицит бюджета в размере 1,7 млрд долларов в течение двух лет и пяти месяцев.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





