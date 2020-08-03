Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
Вчера
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Из-за коронавируса экспорт алмазов из Ботсваны во втором квартале упал на 68%
Агентство Reuters со ссылкой на центральный банк страны заявило, что в мае экспорта алмазного сырья не было, а в июне было экспортировано алмазов на сумму всего 20 млн долларов.
На алмазный бизнес повлияли введенные по всему миру ограничения на поездки с целью сдержать распространения вируса.
Ботсвана закрыла свои границы в марте и ввела общенациональный режим самоизоляции, который был отменен только к концу мая.
Экспорт алмазов компанией Debswana, совместным предприятием правительства Ботсваны и De Beers, во втором квартале 2020 года упал до 293 млн долларов с 916 млн долларов годом ранее. Алмазы составляют около 70% экспорта Ботсваны.
Ожидается, что в стране будет сохраняться дефицит бюджета в размере 1,7 млрд долларов в течение двух лет и пяти месяцев.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished