Продажи АЛРОСА в июле составили $35,8 млн

Сегодня

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле составил $35,8 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $22,7 млн, бриллиантов − $13,2 млн, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник. Всего за первые семь месяцев 2020 года продажи продукции АЛРОСА составили $1,027 млрд, в том числе стоимость реализованного алмазного сырья – $978,0 млн, бриллиантов – $49,0 млн.

«Учитывая сложную ситуацию во всех звеньях алмазно-бриллиантовой отрасли, особенно в мидстриме, мы продлили беспрецедентные меры поддержки долгосрочных клиентов, предоставив им возможность в рамках торговой сессии в июле отказаться от покупки законтрактованных объемов сырья. Более того, было принято решение еще больше добавить гибкости в условиях для наших клиентов, поддержать их в этот тяжелейший период. Вместе с тем, мы отмечаем интерес к дорогостоящим алмазам – специальных размеров, а также крупным камням, отличающимся высокими цвето-качественными характеристиками. В июле мы успешно провели аукционы на алмазы +10,8 кар. в Израиле и Бельгии, а также реализовали дорогие алмазы в рамках спотовых продаж. Как следствие, средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в июле оказалась в девять раз выше, чем в среднем по этому году. Относительно условий проведения торговой сессии в августе, предоставления долгосрочным клиентам возможности перенести приобретение алмазов, решение пока не принято», – прокомментировал результаты продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, отметив что компания продолжит предпринимать все необходимые усилия для скорейшего достижения баланса спроса и предложения на рынке.



