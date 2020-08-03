Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
Сегодня
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Продажи АЛРОСА в июле составили $35,8 млн
«Учитывая сложную ситуацию во всех звеньях алмазно-бриллиантовой отрасли, особенно в мидстриме, мы продлили беспрецедентные меры поддержки долгосрочных клиентов, предоставив им возможность в рамках торговой сессии в июле отказаться от покупки законтрактованных объемов сырья. Более того, было принято решение еще больше добавить гибкости в условиях для наших клиентов, поддержать их в этот тяжелейший период. Вместе с тем, мы отмечаем интерес к дорогостоящим алмазам – специальных размеров, а также крупным камням, отличающимся высокими цвето-качественными характеристиками. В июле мы успешно провели аукционы на алмазы +10,8 кар. в Израиле и Бельгии, а также реализовали дорогие алмазы в рамках спотовых продаж. Как следствие, средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в июле оказалась в девять раз выше, чем в среднем по этому году. Относительно условий проведения торговой сессии в августе, предоставления долгосрочным клиентам возможности перенести приобретение алмазов, решение пока не принято», – прокомментировал результаты продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, отметив что компания продолжит предпринимать все необходимые усилия для скорейшего достижения баланса спроса и предложения на рынке.