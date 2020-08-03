Anjin возвращается к полномасштабным операциям в Маранге, вложив $38 млн

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Anjin Diamond, совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой военными Зимбабве, вернулась к полномасштабным операциям в Маранге, вложив в качестве первоначальных инвестиций 38 млн долларов.

В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin и нескольким другим компаниям работать в Маранге из-за того, что они якобы не перечисляли доходов от алмазов в казну.

Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).

Однако в прошлом году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила компании Anjin вернуться в Маранге.

Президент Зимбабве, присутствовавший на церемонии официального возобновления работы в Маранге, сказал, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении аллювиальных алмазодобывающих компаний из этого района повлияло на добычу в течение последних четырех лет.

«Теперь мы полны решимости восстановить производство алмазов для развития нашей экономики», - сказал он.

Мнангагва также сказал, что Зимбабве следует повышать добавочную стоимость своих алмазов, а не экспортировать камни в необработанном виде.

«Я знаю, что в Индии есть место, где нет алмазных рудников, но есть алмазная промышленность с оборотом в 5 миллиардов долларов США. И мне говорят, что Зимбабве поставляет туда много алмазов», - сказал он.

Фарай Магуву (Farai Maguwu), исполнительный директор Центра управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG), раскритиковал возвращение китайцев в Маранге.

«Нужно ли нам, чтобы граждане Китая, покрыв расстояние в 10 878 километров от Пекина до Зимбабве, занимались добычей аллювиальных алмазов, оставив зимбабвийцев безработными?» - написал он в Твиттере. - Сегодня г-н Мнангагва уполномочивает китайских преступников продолжать расхищать алмазы Маранге. [С] 2010 по 2013 год они ничего не переводили в казну. Мугабе выгнал их в 2016 году [а Мнангагва] вернул их в 2019 году».

Президент Зимбабве заявил, что его правительству известно о различных месторождениях алмазов за пределами района Маникалэнд, которые будут разрабатываться в ближайшем будущем.

«Мы хотим, чтобы как местные, так и иностранные инвесторы пришли и воспользовались инвестиционными возможностями в алмазной отрасли», - сказал он.

«Мы должны заглянуть за горизонт и разработать надежные стратегии, чтобы создать процветающий горнодобывающий сектор для роста нашей экономики».

Российская компания АЛРОСА, которая создала совместное предприятие с ZCDC, недавно начала разведку алмазов в трех провинциях Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



