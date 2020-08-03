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Призыв провести международный аудит доходов Зимбабве от алмазов с 2010 года
Заместитель президента Альянса «Движение за демократические перемены» Тендаи Бити (Tendai Biti), который контролировал национальный кошелек во время правления правительства национального единства с 2009 по 2013 год заявил, что алмазы не принесли пользу простым людям в Зимбабве.
«Будущее демократическое правительство в Зимбабве должно пересмотреть и проверить все контракты на добычу полезных ископаемых и концессии, раздававшиеся этим режимом», - написал он в субботу в Твиттере, комментируя возобновление добычи в Маранге компанией Anjin.
«Кроме того, должен быть проведен международный аудит доходов Зимбабве от продажи алмазов с 2010 года. Насилие и грабеж в сфере производства зимбабвийской продукции должны прекратиться», - заявил он.
По словам Бити, несмотря на то, что Anjin была крупнейшим производителем алмазов в стране, производя в среднем миллион каратов алмазного сырья в месяц, она «почти ничего» не приносила в бюджет.
«Из 15 миллиардов долларов дохода от алмазов, потерянных в период с 2010 по 2015 год, Anjin похитила больше всего, намного больше, чем Mbada Diamonds и DMC, - пишет он. - Аллювиальных алмазов Зимбабве могло хватить на 25 лет, но менее чем за пять лет Anjin и другие все это растащили, и Зимбабве в плане алмазов показать нечего».
В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin и нескольким другим компаниям работать Маранге из-за того, что они якобы не перечисляли доходов от алмазов в казну.
Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).
Однако в прошлом году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила Anjin вернуться в Маранге.
Мнангагва был поддержан военными, когда тот забрал власть у Мугабе в 2017 году.
Anjin являлась совместным предприятием китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой вооруженными силами Зимбабве.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished