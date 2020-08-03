Призыв провести международный аудит доходов Зимбабве от алмазов с 2010 года

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Бывший министр финансов Зимбабве и лидер оппозиции призвал провести международный аудит доходов страны от продажи алмазов за последние 10 лет.

Заместитель президента Альянса «Движение за демократические перемены» Тендаи Бити (Tendai Biti), который контролировал национальный кошелек во время правления правительства национального единства с 2009 по 2013 год заявил, что алмазы не принесли пользу простым людям в Зимбабве.

«Будущее демократическое правительство в Зимбабве должно пересмотреть и проверить все контракты на добычу полезных ископаемых и концессии, раздававшиеся этим режимом», - написал он в субботу в Твиттере, комментируя возобновление добычи в Маранге компанией Anjin.

«Кроме того, должен быть проведен международный аудит доходов Зимбабве от продажи алмазов с 2010 года. Насилие и грабеж в сфере производства зимбабвийской продукции должны прекратиться», - заявил он.

По словам Бити, несмотря на то, что Anjin была крупнейшим производителем алмазов в стране, производя в среднем миллион каратов алмазного сырья в месяц, она «почти ничего» не приносила в бюджет.

«Из 15 миллиардов долларов дохода от алмазов, потерянных в период с 2010 по 2015 год, Anjin похитила больше всего, намного больше, чем Mbada Diamonds и DMC, - пишет он. - Аллювиальных алмазов Зимбабве могло хватить на 25 лет, но менее чем за пять лет Anjin и другие все это растащили, и Зимбабве в плане алмазов показать нечего».

В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin и нескольким другим компаниям работать Маранге из-за того, что они якобы не перечисляли доходов от алмазов в казну.

Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).

Однако в прошлом году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила Anjin вернуться в Маранге.

Мнангагва был поддержан военными, когда тот забрал власть у Мугабе в 2017 году.

Anjin являлась совместным предприятием китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой вооруженными силами Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



