Эксклюзив
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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
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03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Малые ограночные предприятия в Сурате работать еще не начали
Причины, названные владельцами таких предприятий, заключаются в том, что, во-первых, они не могут позволить себе расходы на проведение экспресс-теста на коронавирус для всех рабочих, а это было объявлено муниципалитетом обязательным условием для возобновления работы, и, во-вторых, не хватает рабочих рук.
По словам владельцев таких компаний, стоимость электроэнергии для работы на ограночных станках двух или четырех рабочих одинакова. Поскольку работа предприятия с двумя рабочими будет означать огромные убытки, владельцы видят больше бизнес-смысла в том, чтобы держать его закрытым и ждать, пока положение нормализуется.
Региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), комментируя данную ситуацию, сказал: «Менее 30% алмазных предприятий возобновили свою деятельность после закрытия на самоизоляцию, задействую при этом менее 50% работников. Из-за того, что сейчас работает всего 30% ограночных предприятий с 50% рабочих, падение производства составляет менее 25%».
Бабу Катхирия (Babu Kathiriya), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA), сказал: «За последние два месяца более 2000 рабочих, занятых в алмазной промышленности, были инфицированы Covid-19. Это посеяло страх среди других рабочих, которые покинули Сурат, чтобы вернуться домой».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished