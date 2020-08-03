Малые ограночные предприятия в Сурате работать еще не начали

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За исключением средних и крупных компаний в Сурате большинство малых ограночных предприятий, насчитывающих менее 50 станков, еще не возобновили работу несмотря на то, что муниципальные власти города дала добро неделю назад, говорится в сообщении газеты Times of India от 9 августа.

Причины, названные владельцами таких предприятий, заключаются в том, что, во-первых, они не могут позволить себе расходы на проведение экспресс-теста на коронавирус для всех рабочих, а это было объявлено муниципалитетом обязательным условием для возобновления работы, и, во-вторых, не хватает рабочих рук.

По словам владельцев таких компаний, стоимость электроэнергии для работы на ограночных станках двух или четырех рабочих одинакова. Поскольку работа предприятия с двумя рабочими будет означать огромные убытки, владельцы видят больше бизнес-смысла в том, чтобы держать его закрытым и ждать, пока положение нормализуется.

Региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), комментируя данную ситуацию, сказал: «Менее 30% алмазных предприятий возобновили свою деятельность после закрытия на самоизоляцию, задействую при этом менее 50% работников. Из-за того, что сейчас работает всего 30% ограночных предприятий с 50% рабочих, падение производства составляет менее 25%».

Бабу Катхирия (Babu Kathiriya), президент Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA), сказал: «За последние два месяца более 2000 рабочих, занятых в алмазной промышленности, были инфицированы Covid-19. Это посеяло страх среди других рабочих, которые покинули Сурат, чтобы вернуться домой».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



