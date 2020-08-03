Сингапур демонстрирует второй по величине алмаз в мире

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Фото: Louis Vuitton

По сообщениям СМИ, второй по величине в мире алмаз массой 1758 каратов, который был приобретен компанией Louis Vuitton и представлен в январе, теперь демонстрируется заинтересованным покупателям в Сингапуре до вторника 11 августа.Названный Sewelo, что на языке сетсвана означает «редкая находка», алмаз был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване на шахте, принадлежащей канадской алмазодобывающей компании Lucara Diamond Corporation.Черный необработанный камень является вторым по величине алмазом в истории человечества, уступая только Куллинану - драгоценному камню весом 3106 каратов, добытому в Южной Африке в 1905 году. Это делает Sewelo, возраст которого оценивается в два миллиарда лет, крупнейшим обнаруженным алмазом в этом веке.Бренд, принадлежащий LVMH, вошел в рынок высокого ювелирного искусства только в 2012 году, открыв ателье на престижной Вандомской площади в Париже. Точно неизвестно, сколько миллионов заплатил за камень французский дом моды.Майкл Берк (Michael Burke), председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, как сообщается, сказал по этому поводу: «Этот необработанный камень уникален. Представление его нескольким клиентам - свидетельство нашего смелого духа и нашего желания быть крупным игроком в ювелирной отрасли. Мы позиционируем себя на следующие 100 лет».