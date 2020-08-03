Эксклюзив
Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19
Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории...
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Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Сингапур демонстрирует второй по величине алмаз в мире
Названный Sewelo, что на языке сетсвана означает «редкая находка», алмаз был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване на шахте, принадлежащей канадской алмазодобывающей компании Lucara Diamond Corporation.
Фото: Louis Vuitton
Черный необработанный камень является вторым по величине алмазом в истории человечества, уступая только Куллинану - драгоценному камню весом 3106 каратов, добытому в Южной Африке в 1905 году. Это делает Sewelo, возраст которого оценивается в два миллиарда лет, крупнейшим обнаруженным алмазом в этом веке.
Бренд, принадлежащий LVMH, вошел в рынок высокого ювелирного искусства только в 2012 году, открыв ателье на престижной Вандомской площади в Париже. Точно неизвестно, сколько миллионов заплатил за камень французский дом моды.
Майкл Берк (Michael Burke), председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, как сообщается, сказал по этому поводу: «Этот необработанный камень уникален. Представление его нескольким клиентам - свидетельство нашего смелого духа и нашего желания быть крупным игроком в ювелирной отрасли. Мы позиционируем себя на следующие 100 лет».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished