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06 июля 2020

Компания «Алмазы Анабара» добыла самый крупный в истории России алмаз

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Алмаз весом 236 каратов насыщенного желто-коричневого цвета был извлечен на месторождении «Эбелях» на севере Якутии компанией «Алмазы «Анабара», являющейся дочерним предприятием АЛРОСА.
Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст этого драгоценного камня, созданного природой, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет. Об этом рассказывается в сообщении АЛРОСА для СМИ, распространенном в пятницу, 7 августа.

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Фото: АЛРОСА

«Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию АЛРОСА в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества», – рассказал директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин.
«Россыпное алмазное месторождение «Эбелях» компании АО «Алмазы Анабара», находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов, - говорится в сообщении. - Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике. В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds».


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