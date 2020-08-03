Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
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GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
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06 июля 2020
Компания «Алмазы Анабара» добыла самый крупный в истории России алмаз
Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст этого драгоценного камня, созданного природой, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет. Об этом рассказывается в сообщении АЛРОСА для СМИ, распространенном в пятницу, 7 августа.
Фото: АЛРОСА
«Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию АЛРОСА в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества», – рассказал директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин.
«Россыпное алмазное месторождение «Эбелях» компании АО «Алмазы Анабара», находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов, - говорится в сообщении. - Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике. В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds».