Чистая прибыль Sarine в первом полугодии 2020 года составила $ 1,2 млн

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Компания Sarine Technologies Ltd, мировой лидер по разработке, производству, маркетингу и продаже продуктов и услуг в области точных технологий для оценки алмазов и бриллиантов, объявила свои финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

Согласно опубликованному пресс-релизу, компания зафиксировала высокие показатели сбыта капитального оборудования и доходов от услуг в Индии до мартовской самоизоляции при жестком управлении расходами с начала коронавирусной пандемии. В первом полугодии 2020 года выручка Sarine Technologies составила 22,4 млн долларов США, а чистая прибыль достигла 1,2 млн долларов, что выгодно отличается от выручки в 22,5 млн долларов и чистого убытка в 2,8 млн долларов в первом полугодии 2019 года.

Поставки систем семейства Galaxy® в первые три месяца 2020 года увеличили продажи основного оборудования компании. Всего в первом полугодии 2020 года было поставлено 59 систем семейства Galaxy® для картирования включений в алмазах: рекордные 50 систем в первом квартале 2020 года и 9 во втором квартале 2020 года, включая 37 моделей Meteorites™, 15 Meteors™, 6 Solaris™ и 1 Galaxy® Ultra.

Все эти системы, кроме одной, были поставлены в Индию, и более двух третей из них были проданы в рамках единовременной программы без дополнительных доходов от использования.

По состоянию на 30 июня 2020 года в базе установленного оборудования Sarine насчитывалось 614 систем семейства Galaxy®. Прекращение работ по огранке алмазов в среднем сегменте алмазопровода во время самоизоляции и введенные после этого правительством ограничения во второй половине первого полугодия 2020 года привели к 40-процентному снижению регулярных доходов от работ по картированию включений в алмазах в первом полугодии 2020 года.

Общая регулярная выручка за первое полугодие 2020 года составила более 35% от выручки компании. Выручка от использования в розничной торговле бриллиантами системы Sarine Profile™ и ее различных компонентов составила примерно 2,5% от общей выручки за первое полугодие 2020 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



