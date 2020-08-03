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Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
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06 июля 2020
До конца года алмазная отрасль будет восстанавливаться медленным темпом - эксперт
Еще до начала глобальной пандемии коронавируса алмазная промышленность столкнулась с низким спросом, низкими ценами и кредитными ограничениями.
В ходе вебинара на прошлой неделе Эдан Голан отметил, что в настоящее время поток денежных средств в компаниях невелик, а возможности платить сотрудникам ограничены.
«Вся алмазная отрасль опирается на розничную торговлю, и из-за остановки работы, режима самоизоляции и социального дистанцирования по розничной торговле во всех отраслях нанесен серьезный удар, и алмазная отрасль не была защищена от этого», - сказал он.
«В результате этого скопились определенные складские запасы, ей не нужно покупать что-нибудь у оптовиков, а им не нужно ничего брать у производителей бриллиантов, поскольку у них скопились большие складские запасы, и так на протяжении всего алмазопровода», - отметил Эдан Голан.
По его словам, у некоторых скопились товарные запасы на миллиард долларов.
«Так что мы видим отрасль, терпеливо ожидающую, когда потребители вернутся в магазины и снова станут делать покупки», - сказал он.
Другой аналитик, Рассел Шор (Russel Shor), сказал, что не ожидает, что розничная торговля сможет быстро восстановиться.
«Я думаю, что нам предстоит долгий путь к восстановлению. Отрадно, что розничная торговля в США оказалась не такой уж плохой. У независимых ювелиров все в порядке, и это видно из нескольких опросов... Итак, есть ювелиры, торгующие дорогостоящими изделиями, у которых дела идут хорошо и есть люди, торгующие бижутерией и изделиями по более низким ценам в $1 000, которые демонстрируют рост, а у людей в средней части рынка наблюдается относительный застой».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished