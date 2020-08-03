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06 июля 2020
В ЮАР ювелиры, торгующие бриллиантами, процветают, несмотря на пандемию
Издание Arab News приводит заявление южноафриканской ограночной компании Nungu Diamonds, которая сообщила, что ее продажи ювелирных изделий на заказ подскочили на 60% после того, как Южная Африка ввела жесткие меры самоизоляции в прошлом марте.
С тех пор изоляция была ослаблена, чтобы позволить людям вернуться к работе.
Основатель Nungu Diamonds Кеалебога Пуле (Kealeboga Pule) сказал, что покупатели ювелирных изделий использовали недели, проведенные дома, для онлайн-консультаций и стали выстраиваться в очередь, когда в июне магазины снова открылись.
Компания зарегистрировала оживление бизнеса в июне, причем в продажах преобладали помолвочные и обручальные кольца.
Согласно Nungu Diamonds, цены на ювелирные изделия остались неизменными, но рентабельность, вероятно, улучшится, поскольку снижение мирового спроса привело к снижению цен на алмазное сырье.
Другая южноафриканская компания, Thoko’s Diamonds, заявила, что обратилась к ювелирным изделиям, поскольку ее бизнес по поставкам алмазного сырья испытывал трудности из-за низкого спроса.
Совладелец компании Зипхо Дламини (Zipho Dlamini) сказал, что в этом году они продали 20 каратов алмазов, но обычно поставляют клиентам более 500 каратов алмазов в год. «Из-за COVID-19 нам пришлось перейти в ювелирный бизнес», - сказал Дламини. Thoko’s Diamonds производит серьги для местного рынка.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished