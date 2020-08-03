Йорам Дваш призвал мировую алмазную отрасль не падать духом

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Исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Йорам Дваш внушил оптимизм сильно пострадавшей мировой алмазной отрасли, обратившись к ней с письмом, в котором заявил, что «виден свет в конце туннеля».

Йорам Дваш уверяет, что в нынешних условиях в алмазной отрасли дела идут неплохо. Хотя в некоторых центрах импорт и экспорт сократились на 70–80%, наблюдается ряд признаков восстановления. Положительное влияние на алмазопровод оказали ограничение производства алмазов компаниями De Beers и АЛРОСА, проявленная ими гибкость в отношении клиентов, а также сокращение производства бриллиантов в Сурате.

Йорам Дваш также отметил, что цены на камни стабильны, в третьем квартале 2020 года наблюдается меньшее сокращение экспорта и импорта, при этом июль продемонстрировал падение примерно на 50% в годовом исчислении. Руководитель WFDB упомянул о том, что рентабельность производителей бриллиантов увеличилась и они могут теперь покупать только то алмазное сырье, которое им необходимо для удовлетворения фактического спроса, а также о том, что в розничной торговле ювелирными изделиями с бриллиантами дела тоже идут неплохо. Китай продемонстрировал высокий спрос, а независимые ювелирные компании в США сообщают о стабильном спросе на ювелирные изделия по случаю различных памятных событий в жизни.

В заключение Йорам Дваш пишет: «Наша отрасль доказала свою устойчивость, перейдя на онлайн-торговлю. Платформа торговли бриллиантами Get Diamonds, например, получает огромную часть этого трафика. Потребители также покупают больше бриллиантов по каналам электронной торговли, при этом некоторые из крупнейших люксовых брендов продают все больше ювелирных изделий с бриллиантами в Интернете».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





