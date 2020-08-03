Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Йорам Дваш призвал мировую алмазную отрасль не падать духом
Йорам Дваш уверяет, что в нынешних условиях в алмазной отрасли дела идут неплохо. Хотя в некоторых центрах импорт и экспорт сократились на 70–80%, наблюдается ряд признаков восстановления. Положительное влияние на алмазопровод оказали ограничение производства алмазов компаниями De Beers и АЛРОСА, проявленная ими гибкость в отношении клиентов, а также сокращение производства бриллиантов в Сурате.
Йорам Дваш также отметил, что цены на камни стабильны, в третьем квартале 2020 года наблюдается меньшее сокращение экспорта и импорта, при этом июль продемонстрировал падение примерно на 50% в годовом исчислении. Руководитель WFDB упомянул о том, что рентабельность производителей бриллиантов увеличилась и они могут теперь покупать только то алмазное сырье, которое им необходимо для удовлетворения фактического спроса, а также о том, что в розничной торговле ювелирными изделиями с бриллиантами дела тоже идут неплохо. Китай продемонстрировал высокий спрос, а независимые ювелирные компании в США сообщают о стабильном спросе на ювелирные изделия по случаю различных памятных событий в жизни.
В заключение Йорам Дваш пишет: «Наша отрасль доказала свою устойчивость, перейдя на онлайн-торговлю. Платформа торговли бриллиантами Get Diamonds, например, получает огромную часть этого трафика. Потребители также покупают больше бриллиантов по каналам электронной торговли, при этом некоторые из крупнейших люксовых брендов продают все больше ювелирных изделий с бриллиантами в Интернете».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished