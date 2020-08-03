Призыв подчеркнуть эмоциональную ценность бриллиантов

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По мнению аналитиков, слоган «Подлинное - редко. Подлинное – это бриллиант», который алмазная промышленность использовала для продвижения натуральных камней, больше не является актуальным, поскольку теперь необходимо подчеркивать эмоциональную ценность бриллиантов.

Отраслевой аналитик Рассел Шор заявил на вебинаре, организованном CIBJO Communications на прошлой неделе, что необходимо делать гораздо больше, чем просто конкурировать с выращенными в лаборатории бриллиантами.

«Я думаю, что поезд ушел для кампании «Подлинное - редко» (Real is rare). ... Нам нужно делать гораздо больше, чем соревноваться с выращенными в лаборатории бриллиантами или отмечать особые случаи. Нам нужно подчеркнуть, как алмазы соединяют нас с Землей, и я думаю, что этот посыл доходит до людей всех возрастов, и его можно легко передать через все социальные сети, но мы должны делать гораздо больше, чем конкурировать с лабораторными камнями», - сказал он.

«Мы также должны уделять внимание вопросам устойчивости при продвижении природных бриллиантов. Некоторые американские потребители действительно принимают во внимание экологичность и устойчивость при совершении определенных покупок, ... это важный вопрос для многих людей, которые приобретают украшения с бриллиантами», - добавил Рассел Шор.

Другой отраслевой аналитик, Эдан Голан, сказал, что индустрии природных алмазов нужен слоган, в котором говорится об эмоциональной ценности бриллиантов и покупке ювелирных изделий с бриллиантами.

«В этом отношении, если нам удастся завязать разговор о ювелирных изделиях с бриллиантами и их покупке, в центре которого будет идея эмоций, особенно если мы говорим о любви и т. д., то мы сделаем шаг в правильном направлении. Поэтому алмазная отрасль должна заботиться об алмазной отрасли, а правительства должны заботиться о своей экономике, и нам нужно, чтобы оба эти аспекта работали», - заявил Эдан Голан.

Ассоциация производителей бриллиантов (Diamond Producers Association, DPA) недавно была переименована в Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), поскольку она стремится продвигать мысль о желанности природных бриллиантов и поддерживать целостность отрасли, производящей ювелирные изделия с бриллиантами.

NDC изменил свой облик, и если ранее он выступал под девизом «Подлинное - редко. Подлинное – это бриллиант», то теперь узнаваем под торговой маркой «Только природные бриллианты» (Only Natural Diamonds).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



