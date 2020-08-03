Производственные результаты Mountain Province Diamonds за первое полугодие 2020 года

Сегодня

Mountain Province Diamonds Inc. опубликовала финансовые и производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2020 года, закончившиеся 30 июня. Согласно пресс-релизу горнодобывающей компании, все финансовые показатели выражены в канадских долларах.

Во втором квартале 2020 года компания переработала 786 000 т руды, что на 11% меньше по сравнению с 882 000 т, переработанными во втором квартале 2019 года. При этом было извлечено 1 547 000 каратов алмазов, а среднее содержание алмазов в руде составило 1,97 карата на тонну, что на 11% меньше по сравнению с добытыми во втором квартале 2019 года 1 730 000 каратов алмазов при среднем содержании алмазов в руде в 1,96 карата на тонну. Всего было добыто 6 836 000 т руды, что на 37% меньше, чем 10 865,00 т, добытых во втором квартале 2019 года.

Финансовые результаты за второй квартал 2020 года показывают, что компания выручила 34 млн канадских долларов от продажи 757 000 каратов алмазов при средней стоимости в 45 долларов за карат, в то время как во втором квартале 2019 года выручка составила 95,8 млн долларов от продажи 1 077 000 каратов алмазов при средней стоимости в 89 долларов за карат. Скорректированная EBITDA составила 23,9 млн долларов по сравнению с 39,1 млн долларов во втором квартале 2019 года, что полностью объясняется рыночными условиями в результате пандемии COVID-19. Убыток от горнодобывающей деятельности составил 35,8 млн долларов по сравнению с прибылью от операций на горных предприятиях в размере 17,8 млн долларов во втором квартале 2019 года. Денежные затраты на производство, включая капитализированные затраты на вскрышные работы, составили 125 долларов за тонну (против 106 долларов за тонну в 2019 году) и 63 доллара за карат (против 54 долларов за карат в 2019 году).

Себестоимость во втором квартале 2020 года была выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за меньших объемов перерабатываемой руды и дополнительных затрат, связанных с мерами безопасности, введенными в результате COVID-19.

Чистый убыток во втором квартале составил 26,8 млн долларов или 0,13 доллара на акцию (2019: чистая прибыль 10,3 млн долларов или 0,05 доллара прибыли на акцию). При определении чистого убытка на 30 июня 2020 года учтена нереализованная прибыль от курсовой разницы в размере 13,4 млн долларов при пересчете долгосрочной задолженности компании, выраженной в долларах США. Нереализованная прибыль от курсовой разницы является результатом укрепления канадского доллара по отношению к доллару США.

В течение первого полугодия 2020 года было добыто 16,2 млн т руды, что на 21% меньше 20,4 млн т, добытых в первом полугодии 2019 года. В первом полугодии 2020 года было переработано около 1 689 000 т руды, что на 11% меньше по сравнению с 1 753 000 т, переработанных в первом полугодии 2019 года.

В первом полугодии 2020 года было извлечено 3 202 000 каратов алмазов при среднем содержании в 1,9 карата на тонну, что на 3% ниже, чем 3 315 000 каратов алмазов (при среднем содержании в 1,89 карата на тонну), извлеченных в первом полугодии 2019 года. Что касается финансовых показателей в первом полугодии 2020 года, то общая выручка от продаж составила 99,5 млн долларов при средней стоимости реализации 70 долларов за карат по сравнению с 156 млн долларов в 2019 году при средней стоимости реализации 91 доллар за карат. Скорректированная EBITDA за полугодие составила 1,1 млн долларов, что на 102% меньше, чем 58,8 млн долларов в 2019 году. Убыток от операций на рудниках снизился на 17,9% до 22,1 млн долларов по сравнению с прибылью от операций на рудниках в размере 28,0 млн долларов в 2019 году.

Денежные затраты на производство в первом полугодии 2020 года, включая капитализированные затраты на вскрышные работы, составили 103 доллара за тонну против 109 долларов за тонну в 2019 году; и 54 доллара за карат по сравнению с 57 долларами за карат в 2019 году. Чистый убыток за первое полугодие 2020 года составил 67,7 млн долларов или 0,32 доллара на акцию (2019: чистая прибыль 12,8 млн долларов или 0,06 доллара прибыли на акцию).

Капитальные затраты в первом полугодии 2020 года составили 15,7 млн долларов, из которых 8,9 млн долларов составили отложенные затраты на вскрышные работы, а оставшиеся 6,8 млн долларов приходятся на покрытие капитальных затрат, связанных с операциями на рудниках.

На продажи компании в первой половине 2020 года повлияла пандемия COVID-19, что привело к их снижению на 38% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 99,5 млн долларов против 156 млн долларов в 2019 году. Продажи за первое полугодие 2020 года отражают среднюю реализованную стоимость в 70 долларов за карат, что на 23% ниже, чем средняя реализованная стоимость в 91 доллар за карат за тот же период 2019 года. Во втором квартале компания продала 757 360 каратов алмазов по средней цене 44,92 доллара за карат с общей выручкой в 34 млн долларов.

Во втором квартале официальных продаж не было из-за продолжающегося воздействия COVID-19. Рынки сильно пострадали, в результате чего спрос на алмазное сырье был крайне ограничен.

Стюарт Браун, президент и главный исполнительный директор компании, прокомментировал: «Наши финансовые и операционные показатели за второй квартал сильно пострадали от пандемии коронавируса и связанных с ней глобальных мер по смягчению последствий, направленных на замедление распространения вируса. Эти условия серьезно снизили розничные продажи и оказали влияние на алмазопровод, они не отражают нормальные операционные или рыночные условия по сравнению с тем же периодом 2019 года».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





