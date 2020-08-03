Эксклюзив

Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом

Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...

03 августа 2020

Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...

27 июля 2020

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...

20 июля 2020

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

13 июля 2020

Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов

О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.

06 июля 2020

Евросоюз не хочет регламентировать продажу синтетических бриллиантов

Сегодня
Новости
Стремясь разделить рынки природных и искусственных бриллиантов, мировая алмазная промышленность считает назревшей необходимостью принятие на уровне Европейского союза законодательства, которое положит конец путанице между двумя видами этих драгоценных камней.
Однако высший орган исполнительной власти Евросоюза счел нецелесообразным принятие мер с тем, чтобы заставить продавцов искусственных бриллиантов раскрывать их происхождение своим клиентам. «Комиссия не намерена предлагать конкретные европейские правила продажи бриллиантов», - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.
Европейское ювелирное лобби, таким образом, проиграло «битву» с Брюсселем, хотя и не отказалось от своего намерения добиваться законодательного разграничения рынков природных и искусственных бриллиантов.

Алекс Шишло для Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished