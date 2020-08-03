Евросоюз не хочет регламентировать продажу синтетических бриллиантов

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Стремясь разделить рынки природных и искусственных бриллиантов, мировая алмазная промышленность считает назревшей необходимостью принятие на уровне Европейского союза законодательства, которое положит конец путанице между двумя видами этих драгоценных камней.

Однако высший орган исполнительной власти Евросоюза счел нецелесообразным принятие мер с тем, чтобы заставить продавцов искусственных бриллиантов раскрывать их происхождение своим клиентам. «Комиссия не намерена предлагать конкретные европейские правила продажи бриллиантов», - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Европейское ювелирное лобби, таким образом, проиграло «битву» с Брюсселем, хотя и не отказалось от своего намерения добиваться законодательного разграничения рынков природных и искусственных бриллиантов.



Алекс Шишло для Rough&Polished



