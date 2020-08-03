Игорь Симонов будет отвечать за промышленную безопасность и охрану труда в компании АЛРОСА

Сегодня

Заместителем исполнительного директора АЛРОСА по вопросам промышленной безопасности и охраны труда назначен Игорь Симонов, который ранее отвечал за развитие данного направления в крупных металлургических компаниях.

В пресс-релизе АЛРОСА отмечается, что до 2019 года он занимал должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии в АО «Северсталь Менеджмент», а также работал руководителем управления по промышленной безопасности и охране труда УК «Металлоинвест» и до этого в течение ряда лет занимал соответствующие должности в ПАО «ММТП» и ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания».

«Знания и компетенции Игоря Васильевича, который имеет большой производственный опыт и хорошо понимает все нюансы работы горнодобывающего предприятия, будут, безусловно, востребованы в нашей компании», – прокомментировал новое назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.





