Эксклюзив

Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом

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06 июля 2020

Игорь Симонов будет отвечать за промышленную безопасность и охрану труда в компании АЛРОСА

Сегодня
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Заместителем исполнительного директора АЛРОСА по вопросам промышленной безопасности и охраны труда назначен Игорь Симонов, который ранее отвечал за развитие данного направления в крупных металлургических компаниях. 
В пресс-релизе АЛРОСА отмечается, что до 2019 года он занимал должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии в АО «Северсталь Менеджмент», а также работал руководителем управления по промышленной безопасности и охране труда УК «Металлоинвест» и до этого в течение ряда лет занимал соответствующие должности в ПАО «ММТП» и ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания». 
«Знания и компетенции Игоря Васильевича, который имеет большой производственный опыт и хорошо понимает все нюансы работы горнодобывающего предприятия, будут, безусловно, востребованы в нашей компании», – прокомментировал новое назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.


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