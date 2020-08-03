Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Игорь Симонов будет отвечать за промышленную безопасность и охрану труда в компании АЛРОСА
В пресс-релизе АЛРОСА отмечается, что до 2019 года он занимал должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии в АО «Северсталь Менеджмент», а также работал руководителем управления по промышленной безопасности и охране труда УК «Металлоинвест» и до этого в течение ряда лет занимал соответствующие должности в ПАО «ММТП» и ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания».
«Знания и компетенции Игоря Васильевича, который имеет большой производственный опыт и хорошо понимает все нюансы работы горнодобывающего предприятия, будут, безусловно, востребованы в нашей компании», – прокомментировал новое назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.