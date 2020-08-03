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06 июля 2020
Star Diamond извлекла более 2500 алмазов из первой крупнообъемной пробы в Канаде
Эти результаты получены в первом из 10 шурфов, вырытых компанией Rio Tinto Exploration Canada (RTEC).
Согласно Star Diamond, среднее содержание алмазов из этого первого шурфа аналогично результатам, полученным ранее при подземном отборе проб и бурении скважин большого диаметра, которые были заверешны на кимберлите Стар в период с 2004 по 2009 год.
Результаты также аналогичны общему средневзвешенному содержанию алмазов в 14 каратов на сто тонн руды, указанному в предварительной экономической оценке кимберлитов Стар и Орион Саут (Orion South) компании Star Diamond.
Согласно этой оценке, три крупнейших полученных алмаза имеют вес 3,27, 3,03 и 1,73 карата соответственно, и все они были извлечены из кимберлита Эрли Джоли Фу (Early Joli Fou, EJF).
EJF является доминирующей кимберлитовой единицей в рамках проекта с точки зрения объема руды и содержания алмазов.
«Отдельные образцы кимберлита EJF в этом первом шурфе имеют ряд показателей алмазоносности (от 4,88 до 23,34 каратов на сто тонн руды), которые соответствуют ожиданиям для кимберлита EJF», - сказал Джордж Рид (George Read), старший вице-президент компании Star Diamond по разведке и разработке.
На сегодняшний день кимберлитовый материал из четырех шурфов был обработан RTEC на полевой установке по анализу крупнообъемных проб, а концентраты отправлены в Исследовательский совет Саскачевана для окончательного извлечения алмазов и отчетности.
Star Diamond заявила, что, как она в настоящее время ожидает, все или практически все крупнообъемные пробы из 10 опробованных шурфов, отобранные в течение 2019 года, будут обработаны RTEC в течение 2020 календарного года при условии, что в ходе этого процесса не возникнут какие-либо непредвиденные существенные задержки, включая проблемы, связанные с COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished