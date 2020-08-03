Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
03 августа 2020
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Алмазный сектор ожидает медленное восстановление, если не придет в себя De Beers
Продажи алмазов De Beers снизились до 1 млрд долларов в первой половине 2020 года по сравнению с 2,3 млрд долларов в том же периоде в 2019 году.
Объем продаж алмазного сырья в натуральном выражении также снизился на 45%, до 8,5 млн каратов по сравнению с 15,5 млн каратов в предыдущем году.
Издание Miningmx приводит заявление аналитика Goldman Sachs Джека О’Брайена (Jack O’Brien), который сказал, что рынок огранки алмазов в Индии рухнул из-за отсутствия кредитов, что привело к накоплению огромных запасов камней.
Ожидается, что российская АЛРОСА также закроет этот год с запасами в 30 млн каратов алмазов, что примерно соответствует годовому объему добычи.
Ранее ожидалось, что Китай поможет стимулировать спрос, начав продажи помолвочных и свадебных украшений в городах первого уровня, а затем перейдя в города второго и третьего уровней.
Предполагалось, что это будет поддерживаться существующим устойчивым спросом в США и сокращением предложения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished