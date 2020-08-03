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06 июля 2020

Алмазный сектор ожидает медленное восстановление, если не придет в себя De Beers

Сегодня
Новости
Ожидается, что алмазному сектору потребуется два года, чтобы оправиться от текущего спада, если не придет в себя De Beers, говорится в сообщениях средств массовой информации.
Продажи алмазов De Beers снизились до 1 млрд долларов в первой половине 2020 года по сравнению с 2,3 млрд долларов в том же периоде в 2019 году.
Объем продаж алмазного сырья в натуральном выражении также снизился на 45%, до 8,5 млн каратов по сравнению с 15,5 млн каратов в предыдущем году.
Издание Miningmx приводит заявление аналитика Goldman Sachs Джека О’Брайена (Jack O’Brien), который сказал, что рынок огранки алмазов в Индии рухнул из-за отсутствия кредитов, что привело к накоплению огромных запасов камней.
Ожидается, что российская АЛРОСА также закроет этот год с запасами в 30 млн каратов алмазов, что примерно соответствует годовому объему добычи.
Ранее ожидалось, что Китай поможет стимулировать спрос, начав продажи помолвочных и свадебных украшений в городах первого уровня, а затем перейдя в города второго и третьего уровней.
Предполагалось, что это будет поддерживаться существующим устойчивым спросом в США и сокращением предложения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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