В первом полугодии экспорт алмазов из Анголы снизился на 30%

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По данным местных СМИ, экспорт ангольских алмазов сократился примерно на 30% в первой половине 2020 года из-за влияния пандемии коронавируса на мировые продажи алмазного сырья.

Издание Ver Angola сообщает, что в первые шесть месяцев этого года поступления Анголы от экспорта алмазов составили 476 млн долларов по сравнению с 617 млн долларов в предыдущем году.

В период с января по июнь в Анголе было добыто 3 млн каратов алмазов, что на 40% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Сокращение добычи алмазов связано главным образом с почти полной остановкой работ компанией Catoca, которая производит основную часть алмазов в стране.

По данным издания, значительное снижение добычи алмазов было зафиксировано в период с февраля по май.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





