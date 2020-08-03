Lucapa улучшает показатели на руднике Луло после сбоев из-за Covid-19

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Lucapa Diamond в настоящее время ведет работы в три смены на руднике Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащем ей на 40%, после возобновления на нем производства.

Компания замедлила свою деятельность в Анголе после того, как в марте правительство страны ввело запрет на работы с целью сдержать пандемию коронавируса.

Алмазный рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, в котором доля Lucapa Diamond составляет 75%, по-прежнему законсервирован.

Руководитель компании Майлз Кеннеди (Miles Kennedy) сообщил акционерам, что на его предприятиях не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом и что границы как Анголы, так и Лесото на этом этапе остаются в значительной степени закрытыми.

Это привело к тому, что иностранные работники, находящиеся на предприятиях компании, с декабря 2019 года не могут уехать из-за закрытия границ. «У рабочих были тревожные времена, особенно когда поставки стали критически низкими, но в течение всего этого времени они поддерживали завод и инфраструктуру в отличном состоянии и продолжали поиски кимберлита, как могли», - сказал Кеннеди. По его словам, Lucapa Diamond полностью пересмотрела и перепланировала будущие работы по добыче на руднике Мотаэ с тем, чтобы обеспечить поставки в условиях более низких цен на алмазы.

Кеннеди также сказал, что у компании продвигается вперед обсуждение с правительством Лесото предложения по маркетингу алмазного сырья.

«Мы надеемся, что сможем открыть Мотаэ как можно скорее, чтобы показать ценность его продукции», - сказал он.

Руководитель компании заявил, что продажи алмазов в Гонконге и Китае в настоящее время находятся на допандемическом уровне и особенно это касается алмазов высокого ценового сегмента.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





