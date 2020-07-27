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Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
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Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Цены на бриллианты растут из-за сокращения поставок алмазов
Индекс упал на 4,8% с начала года. Закупки алмазного сырья резко сократились из-за снижения спроса на бриллианты и вынужденного сокращения производства бриллиантов. Решение De Beers и АЛРОСА разрешить клиентам отказываться от контрактных поставок ослабило проблемы с ликвидностью в среднем звене алмазопровода и помогло предотвратить накопление запасов ограненных камней.
Согласно опубликованному на портале diamonds.net пресс-релизу, прибыль производителей бриллиантов стала выше, чем до пандемии; цены на отдельные виды бриллиантов укрепились, и огранщики могут теперь покупать сырье, соответствующее спросу.
Кроме того, в пресс-релизе указывается, что торговля стала более локализованной, а уровень запасов бриллиантов снизился, но горнодобывающие компании продолжают хранить большие объемы сырья, которое они не смогли продать. Деятельность дилеров, работающих с бриллиантами, ограничивается онлайн-платформами, в то время как ювелирные компании заказывают конкретные камни, а не оптовые поставки.
Указывая на то, что слабый рынок вынуждает компании по всей цепочке поставок переосмысливать свои долгосрочные стратегии, Rapaport отмечает, что горнодобывающие компании осознали, что им необходимо будет настроить предложение алмазного сырья в соответствии со спросом со стороны потребителей.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished