Цены на бриллианты растут из-за сокращения поставок алмазов

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Индекс RapNet Diamond Index (RAPI ™) для бриллиантов весом в 1 карат в течение месяца вырос на 1,9%, чему способствовало улучшение инвестиционного спроса и дефицита камней цвета D и чистоты IF, говорится в пресс-релизе компании Rapaport, опубликованном 4 августа на портале diamonds.net.

Индекс упал на 4,8% с начала года. Закупки алмазного сырья резко сократились из-за снижения спроса на бриллианты и вынужденного сокращения производства бриллиантов. Решение De Beers и АЛРОСА разрешить клиентам отказываться от контрактных поставок ослабило проблемы с ликвидностью в среднем звене алмазопровода и помогло предотвратить накопление запасов ограненных камней.

Согласно опубликованному на портале diamonds.net пресс-релизу, прибыль производителей бриллиантов стала выше, чем до пандемии; цены на отдельные виды бриллиантов укрепились, и огранщики могут теперь покупать сырье, соответствующее спросу.

Кроме того, в пресс-релизе указывается, что торговля стала более локализованной, а уровень запасов бриллиантов снизился, но горнодобывающие компании продолжают хранить большие объемы сырья, которое они не смогли продать. Деятельность дилеров, работающих с бриллиантами, ограничивается онлайн-платформами, в то время как ювелирные компании заказывают конкретные камни, а не оптовые поставки.

Указывая на то, что слабый рынок вынуждает компании по всей цепочке поставок переосмысливать свои долгосрочные стратегии, Rapaport отмечает, что горнодобывающие компании осознали, что им необходимо будет настроить предложение алмазного сырья в соответствии со спросом со стороны потребителей.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





