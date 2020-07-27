Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
Вчера
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
GIA: первый выпускной курс по работе с бриллиантами в Шэньчжэне, Китай
В рамках программы, предлагаемой Ресурсным колледжем Пекинского университета (Peking University Resource College, PURC), студентов обучают искусству и науке классификации бриллиантов с практическим опытом. Студенты учатся оценивать бриллианты по цветовой шкале от D до Z, используя характеристики 4C в рамках стандарта «Качество бриллиантов» и «Международной системы оценки бриллиантов™», а также тому, как распознавать признаки облагораживания камней и как обнаруживать выращенные в лаборатории бриллианты.
Дункан Пэй (Duncan Pay), старший вице-президент и главный научный сотрудник GIA, в связи с этим сказал: «В PURC студенты приобрели практический опыт работы в надежном месте и теперь оснащены инструментами и знаниями для достижения успеха в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий».
Лю Сюн (Liu Xiong), декан Школы культурных реликвий Ресурсного колледжа Пекинского университета, отметил: «Запуск курсов GIA на китайском языке даст больше талантов для ювелирной и художественной промышленности, чтобы способствовать развитию отрасли».
В течение 2020 года колледж будет предлагать программы GIA «Дизайн ювелирных изделий», «Интенсивный курс основ ювелирного дела», «Выпускной курс обучения работе с бриллиантами», «Интенсивный курс основ работы с бриллиантами» и «Интенсивный курс основ работы с цветными камнями». В 2021 году институт также предложит программу «Выпускной курс обучения работе со смешанными сортами бриллиантов» и другие лабораторные занятия.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished