GIA: первый выпускной курс по работе с бриллиантами в Шэньчжэне, Китай

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В начале июля Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) провел первый выпускной региональный курс обучения в университетском кампусе в Шэньчжэне (Китай), в котором приняли участие начинающие профессионалы в области драгоценных камней и ювелирных изделий. Об этом рассказывается в пресс-релизе института.

В рамках программы, предлагаемой Ресурсным колледжем Пекинского университета (Peking University Resource College, PURC), студентов обучают искусству и науке классификации бриллиантов с практическим опытом. Студенты учатся оценивать бриллианты по цветовой шкале от D до Z, используя характеристики 4C в рамках стандарта «Качество бриллиантов» и «Международной системы оценки бриллиантов™», а также тому, как распознавать признаки облагораживания камней и как обнаруживать выращенные в лаборатории бриллианты.

Дункан Пэй (Duncan Pay), старший вице-президент и главный научный сотрудник GIA, в связи с этим сказал: «В PURC студенты приобрели практический опыт работы в надежном месте и теперь оснащены инструментами и знаниями для достижения успеха в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий».

Лю Сюн (Liu Xiong), декан Школы культурных реликвий Ресурсного колледжа Пекинского университета, отметил: «Запуск курсов GIA на китайском языке даст больше талантов для ювелирной и художественной промышленности, чтобы способствовать развитию отрасли».

В течение 2020 года колледж будет предлагать программы GIA «Дизайн ювелирных изделий», «Интенсивный курс основ ювелирного дела», «Выпускной курс обучения работе с бриллиантами», «Интенсивный курс основ работы с бриллиантами» и «Интенсивный курс основ работы с цветными камнями». В 2021 году институт также предложит программу «Выпускной курс обучения работе со смешанными сортами бриллиантов» и другие лабораторные занятия.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





