Artic Star берет на себя управление земельным участком Диаграс в Канаде

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Компания Arctic Star Exploration перешла к управлению земельным участком Диаграс (Diagras) в Северо-Западных территориях Канады. Данный проект является совместным предприятием с компанией Margaret Lake Diamonds, в котором последней принадлежит доля в 60%, а Arctic Star Exploration владеет долей в 40%. Об этом сообщается в пресс-релизе Arctic Star Exploration.

Arctic Star Exploration наметила бюджет в размере 1,6 млн долларов на следующие 12 месяцев. Это позволит ей провести проверку бурением геофизических объектов, похожих на кимберлитовые, на участке Диаграс весной следующего года. Margaret Lake Diamonds решила не участвовать в этой программе и, поступив таким образом, разводнит свой пакет акций после завершения программы и покрытия расходов.

Диаграс находится на богатом алмазном месторождении Лак де Гра (Lac de Gras), расположенном между алмазным рудником Даявик (Diavik) мирового класса с его перерабатывающим заводом и алмазным рудником Экати (Ekati) с его перерабатывающим заводом. Данный участок находится прямо на простирании месторождения Даявик, которое в настоящее время разрабатывается совместными усилиями компаний Rio Tinto и Dominion Diamond Diavik.

В сообщении с последними данными о своей работе Arctic Star Exploration объявила о частном размещении акций в размере 650 тыс. долларов США по цене 2,5 цента, средства от которого будут использованы для развития и поддержки алмазного проекта Тимантти (Timantti) в Финляндии, а также для подготовки к проекту Диаграс.

Полевые работы по проекту Тимантти в Финляндии были переведены в режим технического обслуживания в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом. Как только станут возможными международные поездки, Arctic Star Exploration намерена возобновить полевые работы. В то же время компания планирует обработать 150 кг образцов, извлеченных из вновь открытых в Финляндии кимберлитов Карху (Karhu) и Плаг (Plug). Эти образцы будут отправлены в канадскую лабораторию, где они будут подвергнуты щелочной плавке для анализа на микроалмазы.

Artic Star Exploration полностью владеет недавно приобретенным алмазным проектом Тимантти и располагает разрешением на разведку участка площадью 243 га и правом на разведку на участке площадью 193 700 га недалеко от города Куусамо в Финляндии. Проект расположен примерно в 550 км к юго-востоку от действующего алмазного рудника имени В. Гриба в России.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



