Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
Вчера
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
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Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
DMCC приглашает алмазные компании начать деятельность в Дубае
Кроме того, DMCC объявил, что вновь зарегистрированным компаниям будет предложено бесплатное 12-месячное членство в Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE). Чтобы отметить запуск кампании, DMCC спроецировал на небоскреб «Бурдж-Халифа» привлекшие всеобщее внимание видеоролики, рассказывающие о становлении алмазного бизнеса в Дубае.
Его превосходительство д-р Тани бин Ахмед Аль-Зейуди (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), государственный министр внешней торговли министерства экономики ОАЭ, в связи с этим сказал: «Торговля драгоценными металлами и камнями является важнейшей опорой программы диверсификации экономики страны. Министерство экономики ОАЭ ориентировано на ускорение нового этапа экономического роста и развития в стране, и поддержка торговли, связанной с алмазами, является приоритетной задачей. Любая инициатива, которая связывает ОАЭ с партнерами по всему миру и демонстрирует захватывающие возможности для бизнеса, которые здесь существуют, заслуживает поддержки. DMCC следует похвалить за их работу в этом пространстве и амбициозное видение перспективы для биржевых товаров».
Ахмед бин Сулайем (Ahmed bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, отметил: «По всей цепочке поставок алмазная отрасль переживает период турбулентности. Для многих грядущие перемены представляются непредсказуемой угрозой. Но для Дубая это - возможность. Адаптируемость является краеугольным камнем подхода эмирата к бизнесу, и с помощью этого показа на культовом высотном здании «Бурдж-Халифа» мы надеемся не только продемонстрировать нашу связь с алмазами и бриллиантами, но и поделиться чувством оптимизма со всей индустрией драгоценных камней, сообщив ей ощущение руководства и лидерства».
«Сокращая затраты на обоснование компаний в DMCC до рекордных уровней, мы надеемся устранить барьеры для входа и предоставить тип поддержки, необходимый бизнесу в трудные времена. Дубай - это будущее алмазов, и мы приглашаем мир присоединиться к нам в написании следующих глав этой замечательной истории с особым камнем», - добавил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished