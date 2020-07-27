DMCC приглашает алмазные компании начать деятельность в Дубае

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) недавно развернул дисконтную кампанию с тем, чтобы поощрить международные алмазные компании начать деятельность в Дубае. Уже вступило в силу действующее до 30 сентября 2020 года распоряжение DMCC о снижении на 50 процентов сборов за открытие бизнеса для всех компаний, связанных с алмазами, говорится в пресс-релизе центра биржевых товаров.

Кроме того, DMCC объявил, что вновь зарегистрированным компаниям будет предложено бесплатное 12-месячное членство в Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE). Чтобы отметить запуск кампании, DMCC спроецировал на небоскреб «Бурдж-Халифа» привлекшие всеобщее внимание видеоролики, рассказывающие о становлении алмазного бизнеса в Дубае.

Его превосходительство д-р Тани бин Ахмед Аль-Зейуди (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), государственный министр внешней торговли министерства экономики ОАЭ, в связи с этим сказал: «Торговля драгоценными металлами и камнями является важнейшей опорой программы диверсификации экономики страны. Министерство экономики ОАЭ ориентировано на ускорение нового этапа экономического роста и развития в стране, и поддержка торговли, связанной с алмазами, является приоритетной задачей. Любая инициатива, которая связывает ОАЭ с партнерами по всему миру и демонстрирует захватывающие возможности для бизнеса, которые здесь существуют, заслуживает поддержки. DMCC следует похвалить за их работу в этом пространстве и амбициозное видение перспективы для биржевых товаров».

Ахмед бин Сулайем (Ahmed bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, отметил: «По всей цепочке поставок алмазная отрасль переживает период турбулентности. Для многих грядущие перемены представляются непредсказуемой угрозой. Но для Дубая это - возможность. Адаптируемость является краеугольным камнем подхода эмирата к бизнесу, и с помощью этого показа на культовом высотном здании «Бурдж-Халифа» мы надеемся не только продемонстрировать нашу связь с алмазами и бриллиантами, но и поделиться чувством оптимизма со всей индустрией драгоценных камней, сообщив ей ощущение руководства и лидерства».

«Сокращая затраты на обоснование компаний в DMCC до рекордных уровней, мы надеемся устранить барьеры для входа и предоставить тип поддержки, необходимый бизнесу в трудные времена. Дубай - это будущее алмазов, и мы приглашаем мир присоединиться к нам в написании следующих глав этой замечательной истории с особым камнем», - добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



