Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
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Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
В Сурате поэтапно начинается производство бриллиантов
Ограничения на работу предприятий были наложены в связи с тем, что в Сурате наблюдалось резкое увеличение случаев заболевания коронавирусом в последние несколько недель.
«Согласно установленному режиму работы до 31 июля, объявленному комиссаром Сурата Б.Н. Пани (BN Pani), алмазные предприятия в населенных пунктах Махидхарпура, Мини-Базар и Чокси-Базар могли открываться с 14:00 до 18:00, причем работать за ограночным станком мог только один рабочий», - сказал Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export promotion Council, GJEPC).
«Однако с 1 августа рынкам разрешено открываться с 12 до 18 часов, и на работу допускается еще один огранщик, если его тест на коронавирус, проводимый за счет ограночного предприятия, дает отрицательный результат или если он выздоровел после инфекции», - добавил Навадия.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished