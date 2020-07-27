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06 июля 2020

В Сурате поэтапно начинается производство бриллиантов

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Новости
По сообщениям СМИ, с субботы 31 июля ограночным предприятиям в Сурате предоставлено больше возможностей для работы при условии, что они будут придерживаться ряда норм, включающих обязательные тесты на коронавирус для трейдеров и персонала.
Ограничения на работу предприятий были наложены в связи с тем, что в Сурате наблюдалось резкое увеличение случаев заболевания коронавирусом в последние несколько недель.
«Согласно установленному режиму работы до 31 июля, объявленному комиссаром Сурата Б.Н. Пани (BN Pani), алмазные предприятия в населенных пунктах Махидхарпура, Мини-Базар и Чокси-Базар могли открываться с 14:00 до 18:00, причем работать за ограночным станком мог только один рабочий», - сказал Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export promotion Council, GJEPC).
«Однако с 1 августа рынкам разрешено открываться с 12 до 18 часов, и на работу допускается еще один огранщик, если его тест на коронавирус, проводимый за счет ограночного предприятия, дает отрицательный результат или если он выздоровел после инфекции», - добавил Навадия.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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