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06 июля 2020
Выручка De Beers в первом полугодии упала более чем вдвое в результате хаоса, который сеет коронавирус
Продажи алмазного сырья этой горнодобывающей группы сократились до 1 млрд долларов с 2,3 млрд долларов, зарегистрированных в тот же период в 2019 году.
Объемы продаж алмазного сырья также сократились на 45%, до 8,5 млн каратов по сравнению с 15,5 млн каратов в предыдущем году.
Снижение связано со значительным влиянием пандемии Covid-19 на мировую алмазную промышленность.
«В результате этого компания De Beers предложила сайтхолдерам возможность отложить до 100% выделенной им для покупки продукции в ходе четвертого и пятого сайтов и провела несколько просмотров для пятого сайта за пределами Ботсваны после отмены третьего сайта 2020 года из-за Covid-19 в силу ограничений на поездки», - говорится в сообщении Anglo American.
Средняя цена реализации снизилась на 21%, до 119 долларов за карат по сравнению со 151 долларом за карат в первой половине 2019 года.
Падение средней цены реализации обусловлено увеличением доли дешевых алмазов, которые продавались на первых двух сайтах года, и снижением среднего индекса цен на алмазное сырье на 8%.
Anglo American отмечает, что базовая прибыль EBITDA De Beers снизилась до 2 млн долларов с 518 млн долларов годом ранее из-за влияния значительно более низких объемов продаж и более низкого индекса цен на алмазное сырье, снижающих маржу как в горнодобывающем, так и в торговом бизнесе.
Добыча алмазного сырья De Beers сократилась на 27%, до 11,3 млн каратов, главным образом из-за самоизоляции в связи с коронавирусом в южной части Африки.
В первой половине 2019 года компания произвела 15,6 млн каратов алмазов.
Согласно сообщению Anglo American, добыча полезных ископаемых возобновилась после ослабления региональных локдаунов с принятием мер безопасности в отношении коронавируса для защиты рабочей силы.
Однако производство возобновилось на более низких уровнях, что отражает снижение спроса на необработанные алмазы в результате пандемии.
Планы добычи алмазов компанией De Beers остались неизменными и составляют от 25 до 27 млн каратов, но будут постоянно пересматриваться в зависимости от сбоев в работе в результате пандемии Covid-19, а также сроков и масштабов восстановления спроса.
De Beers заявила, что текущие рыночные перспективы весьма неопределенны из-за возможности второй волны заражения Covid-19 и зависят от способности бюджетных и денежно-кредитных мер продолжать оказывать поддержку занятости и бизнесу в странах-потребителях, а также от формы и интенсивности глобального макроэкономического восстановления.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished