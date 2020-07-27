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06 июля 2020
Алмазный рудник Луло компании Lucapa заработал 3,7 млн долларов на последнем тендере
Таким образом, общий объем продаж с начала года составил 8 789 каратов в натуральном выражении и 13,4 млн долларов в стоимостном выражении при средней цене в 1 528 долларов за карат.
На сегодняшний день рудник Луло произвел 14 алмазов весом свыше 100 каратов каждый и является одним из источников самых дорогих аллювиальных алмазов в мире в плане стоимости в долларах США за карат.
Продажи алмазов были слабыми из-за низкого спроса в результате пандемии коронавируса.
В мае Lucapa Diamond возобновила добычу на Луло в ограниченном объеме.
После объявления чрезвычайного положения в Анголе с целью предотвращения распространения коронавируса работы на этом аллювиальном руднике были ограничены только самыми необходимыми операциями.
Однако с тех пор Луанда изменила некоторые ограничения, чтобы позволить основным отраслям промышленности вернуть 50% своих сотрудников на рабочие места.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished