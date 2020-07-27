Алмазный рудник Луло компании Lucapa заработал 3,7 млн долларов на последнем тендере

Сегодня

Компания Lucapa Diamond продала 2 625 каратов алмазов, добытых на принадлежащем ей на 40% аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе, за 3,7 млн долларов США, что соответствует средней цене в 1 400 долларов США за карат.

Таким образом, общий объем продаж с начала года составил 8 789 каратов в натуральном выражении и 13,4 млн долларов в стоимостном выражении при средней цене в 1 528 долларов за карат.

На сегодняшний день рудник Луло произвел 14 алмазов весом свыше 100 каратов каждый и является одним из источников самых дорогих аллювиальных алмазов в мире в плане стоимости в долларах США за карат.

Продажи алмазов были слабыми из-за низкого спроса в результате пандемии коронавируса.

В мае Lucapa Diamond возобновила добычу на Луло в ограниченном объеме.

После объявления чрезвычайного положения в Анголе с целью предотвращения распространения коронавируса работы на этом аллювиальном руднике были ограничены только самыми необходимыми операциями.

Однако с тех пор Луанда изменила некоторые ограничения, чтобы позволить основным отраслям промышленности вернуть 50% своих сотрудников на рабочие места.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



