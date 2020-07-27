Всемирный совет по золоту опубликовал данные о спросе на золото в первом полугодии 2020 года

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Согласно опубликованному недавно отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), основные тенденции развития спроса на золото во втором квартале и первом полугодии 2020 года выглядели следующим образом.

Приток инвестиций в золотые торгуемые индексные фонды (ETF) во втором квартале ускорился, доведя охватываемый ими объем этого драгметалла в первом полугодии до рекордных 734 тонн. Приток в ETF в первом полугодии 2020 года превысил годовой рекорд 2009 года (646 тонн) и поднял объем владения ETF в мире до 3 621 тонны. В первом полугодии цена золота в долларах США выросла на 17% после 10-процентного роста во втором квартале. Цена на золото достигла рекордного уровня во многих валютах, в том числе в евро, фунтах стерлингов, рупиях и юанях.

В первом полугодии 2020 года инвестиции в золотые слитки и монеты резко сократились, снизившись на 17%, до 396,7 т, что является 11-летним минимумом. Резкое снижение спроса в Азии превысило его рост на Западе по мере того, как реакция инвесторов на пандемию коронавируса расходилась по всему миру.

Спрос на ювелирные изделия в первом полугодии сократился почти вдвое, до 572 тонн, на фоне глобального сбоя, вызванного COVID-19. Влияние пандемии было беспощадным, и спрос во втором квартале упал до беспрецедентного уровня в 251 тонну.

Центральные банки купили 233 тонны золота в первом полугодии, что на 39% ниже рекордного уровня в 2019 году. Покупка желтого металла стала более избирательной, и в 2020 году все меньше банков увеличивали его запасы.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



