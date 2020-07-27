Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
Сегодня
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Всемирный совет по золоту опубликовал данные о спросе на золото в первом полугодии 2020 года
Приток инвестиций в золотые торгуемые индексные фонды (ETF) во втором квартале ускорился, доведя охватываемый ими объем этого драгметалла в первом полугодии до рекордных 734 тонн. Приток в ETF в первом полугодии 2020 года превысил годовой рекорд 2009 года (646 тонн) и поднял объем владения ETF в мире до 3 621 тонны. В первом полугодии цена золота в долларах США выросла на 17% после 10-процентного роста во втором квартале. Цена на золото достигла рекордного уровня во многих валютах, в том числе в евро, фунтах стерлингов, рупиях и юанях.
В первом полугодии 2020 года инвестиции в золотые слитки и монеты резко сократились, снизившись на 17%, до 396,7 т, что является 11-летним минимумом. Резкое снижение спроса в Азии превысило его рост на Западе по мере того, как реакция инвесторов на пандемию коронавируса расходилась по всему миру.
Спрос на ювелирные изделия в первом полугодии сократился почти вдвое, до 572 тонн, на фоне глобального сбоя, вызванного COVID-19. Влияние пандемии было беспощадным, и спрос во втором квартале упал до беспрецедентного уровня в 251 тонну.
Центральные банки купили 233 тонны золота в первом полугодии, что на 39% ниже рекордного уровня в 2019 году. Покупка желтого металла стала более избирательной, и в 2020 году все меньше банков увеличивали его запасы.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished