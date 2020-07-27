Эксклюзив
Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом
Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него...
Сегодня
Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%
Пандемия COVID-19, охватившая земной шар из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве. Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили...
27 июля 2020
Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии...
20 июля 2020
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Just Diamonds предлагает уникальное программное обеспечение для розничной торговли
Just Diamonds - член Национальной ассоциации ювелиров Соединенного Королевства (National Association of Jewellers, NAJ). Эта компания, расположенная в ювелирном квартале Бирмингема, разработала уникальную бизнес-модель, основанную на веб-платформе для выбора бриллиантов.
«Платформа делает выбор бриллиантов невероятно простым для ювелира, а программное обеспечение может использоваться по схеме «white label»* для удовлетворения потребностей компании».
Программное обеспечение Just Diamonds позволяет клиентам, посетившим ювелирный магазин, выбрать из огромного разнообразия сертифицированных белых бриллиантов то, что представляет для них лучший вариант по стоимости. Большинство сертифицированных бриллиантов, предлагаемых Just Diamonds, имеют сертификаты GIA. Некоторые камни сертифицированы лабораториями IGI или HRD, и в ассортимент входит ряд камней, сертифицированных лабораторией EGL.
По словам директора Just Diamonds Динеша Парекха (Dinesh Parekh), решение компании о поставке мелких бриллиантов для производителей ювелирных изделий и мастерских повысило результаты компании. Just Diamonds начала поставлять камни компаниям из Великобритании и ЕС, ориентируясь на малые предприятия, такие как ограночные и ювелирные мастерские.
Just Diamonds также добавила в свой портфель лабораторные бриллианты в ответ на растущий потребительский спрос: «Мы понимаем, что потребитель требует разнообразия в плане выбора и цен, - говорит Динеш. - Учитывая это, мы добавили лабораторные камни в наш портфель предложений, и вскоре они будут доступны на нашей платформе».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished