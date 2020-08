Just Diamonds предлагает уникальное программное обеспечение для розничной торговли

Сегодня

Компания Just Diamonds, базирующаяся в Бирмингеме и являющаяся поставщиком сертифицированных бриллиантов для Company of Master Jewellers (CMJ) на базе уникального программного обеспечения для закупок, сообщила о рекордных результатах за четвертый год торговли в плане привлечения новых клиентов, увеличив в 2018/19 отчетном году оборот на 9,5% в годовом исчислении.

Just Diamonds - член Национальной ассоциации ювелиров Соединенного Королевства (National Association of Jewellers, NAJ). Эта компания, расположенная в ювелирном квартале Бирмингема, разработала уникальную бизнес-модель, основанную на веб-платформе для выбора бриллиантов.

«Платформа делает выбор бриллиантов невероятно простым для ювелира, а программное обеспечение может использоваться по схеме «white label»* для удовлетворения потребностей компании».

Программное обеспечение Just Diamonds позволяет клиентам, посетившим ювелирный магазин, выбрать из огромного разнообразия сертифицированных белых бриллиантов то, что представляет для них лучший вариант по стоимости. Большинство сертифицированных бриллиантов, предлагаемых Just Diamonds, имеют сертификаты GIA. Некоторые камни сертифицированы лабораториями IGI или HRD, и в ассортимент входит ряд камней, сертифицированных лабораторией EGL.

По словам директора Just Diamonds Динеша Парекха (Dinesh Parekh), решение компании о поставке мелких бриллиантов для производителей ювелирных изделий и мастерских повысило результаты компании. Just Diamonds начала поставлять камни компаниям из Великобритании и ЕС, ориентируясь на малые предприятия, такие как ограночные и ювелирные мастерские.

Just Diamonds также добавила в свой портфель лабораторные бриллианты в ответ на растущий потребительский спрос: «Мы понимаем, что потребитель требует разнообразия в плане выбора и цен, - говорит Динеш. - Учитывая это, мы добавили лабораторные камни в наш портфель предложений, и вскоре они будут доступны на нашей платформе».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished